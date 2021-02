Tödliche Verbrechen in Bochum: Anklagen stehen kurz bevor

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Paulstraße in Bochum-Wiemelhausen wurde im Dezember ein 28-jähriger Mann erstochen. Eine Anklage wegen Totschlags soll kurz bevorstehen. Hier ein Polizeibeamter der Spurensicherung in der Wohnung.

Bochum/Wattenscheid Die Ermittlungen zu drei Gewaltverbrechen in Bochum mit zwei Toten und einer Schwerverletzten sind großteils beendet. Anklagen stehen bevor.

Nach drei Kapitalverbrechen mit zwei Toten und lebensgefährlichen Messerverletzungen im Hals im November und Dezember 2020 sitzen die jeweiligen Beschuldigten weiterhin hinter Schloss und Riegel. Zwei müssen bereits in Kürze mit einer Anklage wegen Totschlags rechnen.

Mit diesen Worten hatte sich in der Nacht des 19. November ein 48-jähriger Mann am Telefon bei der Polizei gemeldet. Er soll in seiner Wohnung an der Straße Laarkamp in Wattenscheid seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getötet haben. Die 47-Jährige wurde erwürgt oder erstickt, ganz genau konnte das die Rechtsmedizin bei der Obduktion nicht mehr feststellen. Tatmotiv sollen familiäre Streitigkeiten gewesen sein.

Beschuldigter aus Bochum sitzt in geschlossener Psychiatrie

Zur Tatzeit soll er alkoholisiert gewesen sein.

Mehrere Messerstiche trafen den Rücken und den Hals. Sie schwebte in akuter Lebensgefahr, konnte aber auf der Intensivstation im Krankenhaus gerettet werden. Sie ist mittlerweile wieder entlassen worden.

Der Täter soll ein 20-Jähriger aus Bochum-Grumme sein, ein nicht vorbestrafter Auszubildender. Vorwurf: versuchter Mord (Heimtücke). Hintergrund der Attacke soll ein Trennungsstreit zwischen dem Mann und seiner 17-jährigen Freundin gewesen sein, in den die 19-Jährige dann hineingeraten sei. Die beiden Frauen lebten gemeinsam in einer Wohnung an der Geitlingstraße.

Der Beschuldigte sitzt in U-Haft und soll vor der möglichen Anklage noch auf seine Schuldfähigkeit untersucht werden. Möglicherweise war er in einer psychischen Ausnahmesituation. In der Haft hat er sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

19-Jähriger soll Freund seiner Mutter erstochen haben

Eine Anklage wegen Totschlags muss bereits in Kürze ein 19-jähriger Mann aus Wiemelhausen befürchten. Auch er sitzt weiter in U-Haft, auch wenn er sich auf eine Notwehrsituation berufen soll. Er starb noch am Tatort. Vor der Tat soll es einen Streit unter allen dreien gegeben haben.

