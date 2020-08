Ausstellung Totentanz-Grafiken in Bochum machen Shakespeare zum Thema

Bochum Die Ausstellung mit Grafiken des Bochumer Künstlers Peter Beckmann im Stadtarchiv wird verlängert. Der Tod trumpft auf in Shakespeares Dramen.

Die Ausstellung „Totentanz bei Shakespeare“ mit Grafiken des Bochumer Künstlers Peter Beckmann wird verlängert. Sie ist bis Sonntag, 30. August, im Stadtarchiv/Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte zu sehen.

Epidemien bedrohen die Menschen

Epidemien haben die Menschen nicht nur in ihrer Existenz bedroht, sondern auch in ihrem künstlerischen Schaffen beeinflusst. Mit der großen Pest im 14. Jahrhundert entstanden die ersten so genannten "Totentänze". Sie illustrieren die Vergänglichkeit des irdischen Lebens illustriert. Der personifizierte Tod, meist dargestellt als Skelett, führt Personen aller Stände, Professionen oder Lebensalter zum Tanz und verdeutlicht damit, dass alle Menschen gleichermaßen sterblich sind.

Skurrile Aneignung

Peter Beckmann befasst sich seit 40 Jahren mit diesem Thema. In seiner jüngsten Ausstellung „Totentanz bei Shakespeare“ hat er sich sämtlicher Toten angenommen, die im Werk Shakespeares vorkommen - 144, also nicht gerade wenige. Beckmann erschafft einen Bilderreigen, der skurril und anmutig, verstörend und irritierend ist und nicht nur den Kenner oder die Kennerin Shakespeares anspricht.

Stadtarchiv, Wittener Straße 47, Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei, Mundschutz ist erforderlich.

