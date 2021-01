Trauer um das Wattenscheider Karnevals-Urgestein Josef Najda

Wattenscheid Trauer um Josef Najda, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Er hat den Wattenscheider Karneval mitgeprägt, war 16 Jahre FWK-Präsident.

16 Jahre lang war Josef "Jupp" Najda Präsident des Festausschusses Wattenscheider Karneval (FWK), bevor er sich vor einiger Zeit aus dem Gremium zurückzog. Der FWK ist die Dachorganistion aller in Wattenscheid etablierten Karnevalsgesellschaften und der Gänsereiterclubs.

Über Jahrzehnte im FWK engagiert

Josef Najda und seine 2016 verstorbene Lebensgefährtin Lotti Düring, auch FWK-Geschäftsführerin, waren über Jahrzehnte im WAT-Karneval aktiv, sie bildeten in der Session 1992/93 auch das Wattenscheider Stadtprinzenpaar.

Gänsereiterkönig in Sevinghausen

Josef Najda war 1979 Gänsereiterkönig beim Club Sevinghausen und auch Schützenkönig, dazu Ehrenmitglied des Höntroper Hamsterclubs und im Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug in Hattingen. Er hat sich über viele Jahrzehnte dem närrischen Brauchtum verschrieben und war weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Der FWK als Dachorganisation plant und koordiniert seit 1950 die fünfte Jahreszeit in der Karnevalshochburg Wattenscheid. Zentrale Termine neben der Gala und den zahlreichen Aktivitäten der WAT-Vereine sind der alle zwei Jahre stattfindende große Sonntagsumzug sowie das alljährliche Biwak in der City - was alles diesmal wegen der Coronakrise ausfällt.

Betroffenheit auch in Bochum

Auch Bernd Lohof, Präsident des Festausschusses Bochumer Karneval, äußert sich tief betroffen vom Tod Josef Najdas, "der sich so lange im Karneval engagiert hat und zu dem ich ein gutes, freundschaftliches Verhältnis hatte. Der Bochumer und Wattenscheider Karneval sind bei allen Differenzierungen immer weiter zusammengerückt."

