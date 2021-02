TV-Kommissar "Heldt" löst seinen letzten Fall in Bochum

Bochum Finale im ZDF-Vorabendprogramm: Die Serie "Heldt" wird nach acht Jahren eingestellt. Damit ist es auch für Bochum als Krimi-Schauplatz vorbei.

TV-Kommissar Nikolas Heldt nimmt Abschied: Am Mittwoch, 3. Februar, läuft die finale Folge der Comedy-Krimi-Serie um 19.25 Uhr im ZDF. Ein letztes Mal wird damit Bochum zum Krimi-Schauplatz.

Süße Überraschung in der letzten Folge von "Heldt"

Nach acht Jahren und acht Staffeln verabschiedet sich der Süßigkeiten-liebende Kommissar, dargestellt von Kai Schumann. Das ZDF verspricht für die finale Folge eine süße Überraschung; Schnappschüsse von sorgen ein letztes Mal für Lokalkolorit. Zur Seite stehen im wie immer: Staatsanwältin Ellen Bannenberg (Janine Kunze), ihre Tochter Emily (Lili Budach), Hauptkommissar Detlev Grün (Timo Dierkes), Heldts Kumpel Achmed (Yunus Cumartpay) und Barbesitzerin Carlotta (Sabine Pfeifer).

Ganovenjagd in Bochum rund um die Ruhr-Universität

Seit 2013 gehört „Heldt“ zum Kosmos öffentlich-rechtlicher Vorabend-Unterhaltung. Der Sachse Kai Schumann gibt dem robusten Ermittler Statur und Gesicht. Gedreht wurden die Folgen hauptsächlich im Studio in Köln, doch wurden regelmäßig auch Drehtage vor Ort gekurbelt: So ging „Heldt“ schon vor dem Bergbaumuseum am Taxistand, im und am Exzenterhaus und rund um die Ruhr-Universität auf Ganovenjagd.

Im November 2020 lief die 100. Folge von "Heldt"

Am 11. November 2020 wurde die bereits 100. Episode der Krimi-Reihe ausgestrahlt. In ihren Anfangstagen hatte sie bis zu 4 Millionen Zuschauer hatte, schwächelte aber zuletzt. Grund für das Aus sind denn auch laut Medienberichten die Einschaltquoten. Trotz kontinuierlicher Weiterentwicklung sei „Heldt“ auf dem Mittwochabend-Sendeplatz nicht mehr auf genügend Zuschauer-Interesse gestoßen.

