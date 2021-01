Überdurchschnittlich viele Bochumer leiden unter Asthma

Bochum Überdurchschnittlich viele Bochumer haben Asthma, zeigt eine Studie. Sie beschäftigt sich auch mit dem Zusammenhang von Corona und Asthma.

Husten, Engegefühl in der Brust, Atemnot: Asthmaattacken können für Betroffene und deren Angehörige belastend sein und schränken die Lebensqualität ein. Allein in Bochum leben insgesamt 18.785 Menschen, die an Asthma erkrankt sind und eine medikamentöse Therapie erhalten. Das geht aus dem aktuellen "AOK-Gesundheitsatlas Asthma bronchiale" hervor. „Die gute Nachricht: Asthma kann gut behandelt werden. Mit Medikamenten und unterstützenden Maßnahmen wie regelmäßiger Bewegung ist es meistens möglich, weitgehend beschwerdefrei zu leben“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

In Bochum leiden 5,2 Prozent der Menschen an Asthma. Bochum liegt damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt, der 4,2 Prozent beträgt. Am häufigsten wird die Diagnose Asthma bei Männern ab 80 Jahren und Frauen im Alter von 70 bis 79 Jahren gestellt. Auffällig ist, dass bei Jungen bis 14 Jahren ebenfalls häufig ein Asthma diagnostiziert wird. Hingegen erkranken Frauen mit zunehmendem Alter ab 25 Jahren über alle Altersgruppen hinweg häufiger an Asthma als Männer, so die Studie.

Studie zeigt: Asthma fühlt wohl nicht zwangsläufig zu schwerem Corona-Verlauf



Doch welche Gefahren hat das Coronavirus für Asthmatiker? Der AOK-Gesundheitsatlas geht auch der Frage nach, welche Auswirkungen das Coronavirus auf Asthmapatienten hat. „Erste Studienergebnisse weisen darauf hin, dass bei einem gut kontrollierten Asthma nicht von einem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf ausgegangen werden kann“, so Kock.



