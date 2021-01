Uni-Center Bochum: Es tut sich was im Einkaufszentrum

Am Uni-Center in Bochum-Querenburg tut sich was. Nicht nur das Dach wird saniert. Auch anderswo wird aktuell gewerkelt.

Bochum-Querenburg. Leerstände, bauliche Mängel, unattraktiv: Die Liste der Klagen über das Uni-Center in Bochum ist lang. Doch die Lage scheint sich zu verbessern.

Laut ist es im Uni-Center in Bochum-: Wer durch die Ladenzeile geht, sieht zwar immer noch zahlreiche zugeklebte Schaufenster von Leerständen. Aber dahinter tut sich was. Endlich. Denn das wird von Geschäftsleuten, Anwohnern und Besuchern des Einkaufszentrum neben der Ruhr-Universität schon seit vielen, vielen Jahren gefordert.

Es wird gebohrt, gehämmert und gefräst. Aus allen Ecken des Uni-Centers sind die typischen Geräusche von Bauarbeiten zu hören. Schon seit längerer Zeit wird das Dach des Uni-Centers, in dem auch die Verwaltungsstelle des Bezirks Süd untergebracht ist, saniert. Die Lokalpolitiker um Bezirksbürgermeister Helmut Breitkopf (SPD) konnten sich selbst ein Bild vom Fortschritt machen. Auch während der Sitzungen der Bezirksvertretung wurde über dem Saal gewerkelt. So sehr, dass man teilweise sein eigenes Wort nicht versteht.

So geschehen auch bei der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums am Dienstagnachmittag. Bezirksbürgermeister Breitkopf sieht dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich ist ihm ein störungsfreier Ablauf der Sitzungen lieber, aber er ist ja froh, dass der Eigentümer des Uni-Centers - Grand City Property aus Berlin - endlich Geld in die inzwischen heruntergekommene Immobilie steckt. Allein fürs Dach sollen es an die 4,8 Millionen Euro sein.

Viel Geld, das wohl nur in die Hand genommen wird, wenn es mit der Modernisierung danach auch weitergeht - so die Hoffnung bei Stadt und Politik. Immerhin, auch wenn es zunächst nicht als "großer Wurf" angesehen wird.

Uni-Center Bochum: Umzug von Netto steht bevor

Helmut Breitkopf gibt sich aktuell optimistisch. Auch, weil es mit dem Umzug von Netto innerhalb des Uni-Centers vorangeht. Nach Problemen mit dem Bauantrag und der Zufahrt (zu schmal für die Belieferung) wurden nun offenbar Lösungen gefunden. Entsprechend wird das künftige Ladenlokal für Netto (am Hallenbad) schon hergerichtet. "Vielleicht klappt es mit dem Umzug sogar schon im Sommer", will Breitkopf erfahren haben.

Ist Netto aus der jetzigen Immobilie in der Mitte des Uni-Centers ausgezogen, wäre der Platz frei für Rossmann. Auch hier weiß Helmut Breitkopf zu berichten, dass der Umzug des Drogeriemarktes dann schnellstmöglich vollzogen sein soll. "Vielleicht sogar bis Weihnachten."

Auch abseits der Ladenzeile sind Fortschritte zu erkennen. So werden aktuell an einem Hintereingang die von Tauben beschädigten Decken-Verkleidungen offenbar erneuert.

Gute Nachrichten also aus dem Uni-Center. Davon müssen aber noch einige folgen, um dem Einkaufszentrum dauerhaft neues Leben einzuhauchen. Neue Mieter für die Leerstände wären ein guter Anfang. Zuletzt die Buchhandlung Schaten.

