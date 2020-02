Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterschiedliche Berechnungsmethoden

Berechnet wurde die Krankenstandsquote von Stadt und Stadttöchtern nach den Kriterien des Deutschen Städtetages (DST). Danach werden alle Fehltage vom ersten Abwesenheitstag an berücksichtigt; also auch die ersten bis dritten Tage einer Arbeitsunfähigkeit, in denen keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden muss und auch die Tage, in denen weder Krankengeld noch Gehalt gezahlt wird. Gezählt werden jeweils die Kalendertage, also auch Sonn- und Feiertage sowie sonstige arbeitsfreie Tage. Krankheitstage von Teilzeitbeschäftigten werden jeweils als „volle“ Fehltage gezählt.

Anders ermittelt werden die von den gesetzlichen Krankenkassen veröffentlichten Quoten, die deutlich unter den DST-Quoten liegen. Sie ermitteln den Anteil der als arbeitsunfähig gemeldeten Pflichtmitglieder von allen Pflichtmitgliedern. Dabei fließen die ersten drei Krankentage, die nicht durch einen Artz bescheinigt werden müssen, nicht ein.