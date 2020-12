VBW baut Wohnpark für 20 Millionen Euro in Wattenscheid-City

Sechs große Bäume müssen für das Neubauprojekt an der Ecke Voede-/Friedrich-Ebert-Straße neben dem Rathaus in Wattenscheid-City gefällt werden.

Wattenscheid-Mitte. Jahrelang wurde über den neuen Wohnpark in Wattenscheid-Mitte diskutiert. Jetzt ist endlich der Startschuss durch die VBW gefallen.

Offizieller Beginn für das Millionen-Projekt war am 16. Dezember. Dabei erfolgte eine Flächensondierung nach Kampfmitteln, die Achspunkte der Vermesser wurden übergeben. Zur Zeit laufen laut VBW die Sondierungsbohrungen im Bereich der geplanten Verbauträger.

Vorfall bei Sondierungsbohrungen

Dabei kam es vor einigen Tagen allerdings zu einem Malheur, als bei Bohrungen ein Versorgungskabel zum benachbarten Rathaus beschädigt wurde. Dadurch war das Rathaus zeitweise ohne Strom, Computer fielen aus.

Sechs große Bäume werden gefällt

Die Investitionskosten belaufen sich nach Angaben der VBW auf rund 20,4 Millionen Euro. Für den Neubau müssen auf dem Gelände sechs große Linden gefällt werden, die unter die Baumschutzsatzung fallen. "Die entsprechenden Ausschüsse der Stadt und die Bezirksvertretung Wattenscheid haben dazu bereits getagt, mit positivem Beschluss; die Fällgenehmigung wird in Kürze erwartet", so Sebastian Keppe, Referent der VBW-Geschäftsführung.

54 Wohnungen und Bäckerei

Auf der Cityfläche Voedestraße/Friedrich-Ebert-Straße, neben dem Rathaus, stand einst ein Schulgebäude, das bereits vor über sieben Jahren abgrissen worden ist. Hier sollen insgesamt 54 Wohneinheiten entstehen, davon 16 öffentlich gefördert und 38 frei finanziert. Insgesamt 5063 Quadratmeter Wohnfläche wird es geben sowie im Erdgeschoss eine Bäckerei. Als damals das altehrwürdige Gebäude der ehemaligen Richard-Wagner Schule an der Ecke Voedestraße/Friedrich-Ebert-Straße abgebrochen wurde, dachten alle, dass es bei so einem Filetgrundstück in Citylage mit einer Neubebauung schneller laufen würde. Doch Ausschreibung und Planungen zogen sich in die Länge.

Die VBW will nun mit dem "Wohnpark" auch ein städtebaulich gut abgestimmtes Gebäude errichten, "damit wieder ein geschlossenes städtebauliches Bild an prominenter Stelle in Wattenscheid entsteht". Die Fertigstellung sei für das 1. Quartal 2022 angepeilt.

Ehemaliger Schulstandort

Der ehemalige städtische Schulstandort wurde in einem Bestgebotsverfahren 2018 an die VBW Bauen und Wohnen GmbH Bochum veräußert. Der VBW-Beitrag wurde einstimmig von der Jury zum Preisträger gewählt. Dabei hieß es, dass der Entwurf zwar grundsätzlich die Anforderungen an die Kriterien Architektur, Städtebau- und Nutzungskonzept erfülle, aber in einzelnen, wesentlichen Punkten im Rahmen der weiteren Ausarbeitung nachbearbeitet werden musste. Diskutiert wurde u.a. über die Gebäudehöhe, die Zahl der Wohnungen und die angesichts der Citylage problematische Stellplatzsituation. Das war auch mehrmals Thema in der Wattenscheider Bezirksvertretung. Es gab entsprechende Nachbesserungen.

Vermietung geplant

Zusätzlich beinhaltet der Gebäudekomplex (gestaffelt vier- bis fünfgeschossig) einen gemeinschaftlich genutzten Quartiersraum sowie gewerbliche Flächen, die zum Betrieb einer Bäckerei/Café vermietet werden. Alle Wohn- und Gewerbe-Einheiten sind zur Vermietung vorgesehen, die ab dem ersten Quartal 2022 beginnen soll.

Tiefgarage vorgesehen

Im Untergeschoss sind neben einer Tiefgarage für Pkw auch Stellplätze für Fahrräder vorgesehen. Dort sind laut VBW auch die Abstellflächen der Wohnungen sowie Raum für technische Funktionsflächen eingeplant, wie zum Beispiel für die betriebstechnischen Anlagen. Im hinteren Grundstücksbereich sind Freianlagen vorgesehen, einschließlich Zufahrten, Zuwegungen und Einfriedunge

Info: Lange Debatte im Vorfeld

Über die Bebauungspläne war im Vorfeld bereits intensiv diskutiert worden. Die VBW will dort einen „Wohnpark" errichten. Das betagte Schulgebäude an der Ecke Voede-/Friedrich-Ebert-Straße – zuletzt als Hauptschule genutzt – wurde bereits vor mehr als sieben Jahren abgerissen. Schon vor geraumer Zeit wurden Pläne entwickelt, wie das knapp 4000 Quadratmeter große Areal künftig genutzt werden kann.