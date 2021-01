Die Brücke Präsident an der Dorstener Straße ist verschmiert und verdreckt. Eine Aufwertung soll im Zuge des Stadtumbaus in Bochum-Hamme erfolgen, lässt also noch auf sich wafrten.

Graffiti-Schmierereien Verdreckte Bahntunnel in Bochum-Hamme bleiben ein Ärgernis

Bochum-Hamme Die Politik im Bezirk Bochum-Mitte macht sich für die Aufwertung der Unterführungen in Hamme stark. Doch bislang fehlt dafür das Geld.

Das überwiegend abstoßende Erscheinungsbild von Bahnunterführungen mit Schmierereien und abgerissenen Plakaten in den Bochumer Stadtteilen sorgt weiter für Ärger. So befasste sich die Bezirksvertretung Bochum-Mitte einmal mehr mit den Brücken Feldsieper Straße und Bahnhof Präsident. Die Fraktionen werden nicht müde, die Verwaltung zum Handeln aufzufordern.

Bochumer Tunnel gehört der Deutschen Bahn

So hatte die CDU im vergangenen Oktober die Optik des Tunnels Feldsieper Straße kritisiert. Dazu erklärt nun das Tiefbauamt, der Zustand sei der Verwaltung nicht bekannt gewesen. Das Brückenbauwerk gehört der Deutschen Bahn, so dass städtische Mitarbeiter dort keine Bauwerksprüfungen durchführten und Straßenbegeher nicht zuständig seien.

Tunnel Poststraße künstlerisch aufgewertet

Doch habe die Stadt bereits Kontakt zur Deutschen Bahn aufgenommen; diese habe nichts dagegen, wenn die Stadt Bochum die Unterführung auf eigene Kosten reinige. Sobald Mittel für den Aufwand bewilligt seien, will die Stadt offiziell eine Genehmigung einholen. Sie wurde gereinigt und anschließend von Künstlern mit augenfälligen Graffiti verschönert. 30.000 Euro hat sich die Stadt die Aufwertung kosten lassen. Für eine bessere Beleuchtung seien die Stadtwerke bereits ins Boot geholt worden.

Sie soll im Zusammenhang mit ISEK Hamme erfolgen. Hier macht sich die SPD-Fraktion für eine Reinigung und optische Verbesserung stark. Im Rahmen des Stadtumbaus, das den Stadtteil Hamme in den nächsten Jahren umgestalten soll, plante die Stadt, „die Quartierseingänge im Rahmen der Maßnahme ,Stadtteiltore’ aufzuwerten und die Besucher symbolisch in Hamme willkommen zu heißen.“

Dazu sollen Brücken und Unterführungen durch die Nutzung von Farben und Licht in einer einheitlichen und einladenden Erscheinungsweise optisch aufgewertet werden. Die Fußgängerbrücke Präsident wird daher zusammen mit den anderen Quartierseingängen betrachtet, darunter den an der Gahlenschen Straße, an der Feldsieper Straße und Präsidentstraße.

Ein Logo für den Stadtteil Hamme

Ein Logo und Motto soll den Stadtteil künftig nach außen und innen repräsentieren. Im Entwicklungsprozess wird viel Beteiligung vorgesehen um die repräsentative Wirkung zu erzielen. Die Maßnahme Neugestaltung der Brücken in Hamme wurde nach der Ablehnung durch die Städtebauförderung im Jahr 2020 nicht begonnen und nun erneut zur Förderung eingereicht. Bei einer Bewilligung sei ein Bearbeitungszeitraum zwischen Sommer 2021 und Sommer 2022 realistisch, so die Verwaltung. "Die attraktivere Gestaltung der Brücke Präsident wird weiterhin mittelfristig als möglich betrachtet", so das Stadtplanungsamt.

