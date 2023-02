Viele Anrufe bei der Polizei wegen Gerücht über Erdbeben

Bochum/Gelsenkirchen/Duisburg. Gerüchte über ein bevorstehendes Erdbeben haben zu vielen Anrufen bei der Polizei geführt. Die Falschmeldung kursierte wohl in sozialen Medien.

Eine offenbar in sozialen Medien verbreitete Falschmeldung über ein angeblich bevorstehendes Erdbeben in Nordrhein-Westfalen hat in der Nacht zum Mittwoch viele Menschen aufgeschreckt. Wie der WDR berichtet, habe sich das Gerücht über Facebook, Tik-Tok und Whatsapp verbreitet. Wacklige Tik-Tok-Filmchen kündigen auf Rumänisch ein Erdbeben „in ganz Deutschland“ an.

„Es gab in der Nacht einige Anrufe“, sagt ein Polizeisprecher in Bochum. Eine genaue Zahl kann er nicht nennen. Die Anrufenden hätten sich auf Nachrichten aus den sozialen Medien bezogen. Es handele sich dabei klar um „Panikmache“.

Angst vor Erdbeben: Viele Anrufe auch in Köln und Hagen

Auch Polizeistationen unter anderem in Köln, Hagen und Gelsenkirchen hätten besonders viele besorgte Anrufe erhalten, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei in Duisburg.

Woher die Falschmeldung komme, werde noch ermittelt, sagte der Sprecher der Landesleitstelle. „Das ist natürlich eine absolut schändliche Falschmeldung.“ Vor dem Hintergrund der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien werde mit der Angst der Menschen gespielt. Falschmeldungen verbreiteten sich in sozialen Medien wie ein Lauffeuer. (ska/mit dpa)

