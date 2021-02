Wattenscheid: Divi, Autokino, Real - und jetzt Kaufland

Wattenscheid. Auf eine rund 50-jährige Geschichte blickt das SB-Kaufhaus an der Ottostraße in Wattenscheid. Divi, Real - und nun heißt es Kaufland.

Wattenscheid. Seit der Eröffnung vor rund 50 Jahren Jahren hieß es ganz lange Zeit Divi, später dann Real - und nun Kaufland: Das große SB-Kaufhaus an der Ottostraße in Wattenscheid wurde 2020 von Metro an die SCP-Gruppe verkauft, die es wiederum an Kaufland veräußert hat.

Start nach Umgestaltung

Nach einer dreitägigen Umgestaltungsphase ist der SB-Markt ab Mittwoch, 3. Februar, wieder geöffnet - unter dem neuen Firmennamen. Die rund 140 Mitarbeiter/innen, hinter denen eine über zweijährige Zeit der Ungewissheit liegt, wurden übernommen - das sei erstmal aus ihrer Sicht eine frohe Botschaft.

Unter neuem Namen geht es nun an diesem traditionsreichen Standort in Wattenscheid mit teils verändertem Sortiment weiter. Und der Kaufland-Konzern, der ebenso wie Lidl zur Schwarz-Gruppe gehört, betont dazu, entgegen anderslautenden Gerüchten auch den zweiten Standort in Wattenscheid (Gertrudiscenter in der City) beibehalten zu wollen.

Übrigens: Fast zeitgleich mit dem SB-Kaufhaus Divi wurde nebenan 1969 in Wattenscheid das große Autokino eröffnet, damals das erste im Ruhrgebiet - es war über viele Jahre ein beliebtes Ziel.

