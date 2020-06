Von "Queen" bis "Joker": Das bieten die Autokinos in Bochum

Bochum Das von der WAZ präsentierte Autokino am Kemnade See wartet mit einem ganz besonderen Film auf. Auch in Langendreer gibt's was zu sehen.

Die Zeit der Autokinos in Bochum läuft ab. Nachdem das Open-Air-Filmtheater an der Rombacher Hütte bereits geschlossen ist, geht auch für das von der WAZ präsentierte Autokino am Kemnader See die Zeit langsam zu Ende. "Samstag, 20. Juni, ist unser letzter Spieltag. Mit dem Film ,Joker' verabschieden wir uns aus Bochum“, bedauert Veranstalter Holger Schmidt (Dortmund).

Anfang Mai war das Autokino in Bochum gestartet

Er hätte gern noch länger gemacht, aber die Stadt hat die Konzession für den temporären Betrieb nicht verlängert. „Das muss ich so akzeptieren“, sagt Schmidt, der Anfang Mai mit seinem Projekt durchgestartet war. Abwechslung in den tristen, von Corona dominierten Alltag zu bringen, war die Zielsetzung. Das Konzept ging auf: Sowohl der Zuspruch auf die Filme („Bang Boom Bang“) als auch aufs Rahmenprogramm (Ballermann-Party mit Mickie Krause) waren gut.

Wunschfilme stehen auf dem Programm

Bis Ende nächster Woche wird aber noch einiges geboten. So an den Wunschfilm-Tagen (11. und 18. Juni), an denen Publikumsfavoriten wie „Die Känguru Chroniken“ laufen, die von den WAZ-Leserinnen und –Lesern ausgewählt wurden. Oder bereits heute, 9. Juni, wenn „We Almost Lost Bochum – Die Geschichte von RAG“ zu sehen sein wird.

Es geht um die Band RAG (Ruhrpott AG), eine der wichtigsten Rap-Crews der 90er Jahre mit einer bewegenden Geschichte über Freundschaft, Leben und Tod. Und das Ruhrgebiet. Jan Delay, Kool Savas, Curse und Die Kassierer erzählen in „We Almost Lost Bochum“, wie sehr RAG sie inspiriert haben. Infos & Karten gibt's hier:

Kino an der Rombacher Hütte hat bereits geschlossen

Schon wieder Geschichte ist das Autokino an der Rombacher Hütte, das als zweites in Bochum Mitte Mai eröffnet hatte. Initiator Helmut Schneider (Union-Kino) hat das Projekt wieder aufgeben. Der Parkplatz im Gewerbegebiet stand kurzfristig nicht mehr zur Verfügung, geben die Veranstalter als Grund an.

In Langendreer gibt's Autokino für einen Tag

Ein weiteres Freilicht-Event gibt es am 14. Juni im Bochum Osten. In Langendreer taten sich die Fußballclubs zusammen, um auf eigene Faust ein Autokino zu veranstalten. Zwar nur für einen Tag, aber immerhin. Mit jedem Ticket, das verkauft wird, unterstützt man die örtlichen Fußballvereine, denen wegen der Corona-Krise viele Einnahmen weggebrochen sind.

Parkplatz bietet Raum für 150 Autos

Der Autokino-Tag findet bewusst an einem Sonntag statt, denn dann ist der Parkplatz vom Hagebaumarkt Ziesak, Hauptstraße 9, ohnehin verwaist. 150 Autos können darauf parken. Die Fläche wird von Ziesak kostenlos zur Verfügung gestellt.

Es gibt zwei Vorstellungen, um 11 Uhr („Die Eiskönigin II“) und um 15 Uhr („Queen: Bohemian Rhapsody“). Abends folgen Live-Auftritte von Kabarettistin Esther Münch („Putzfrau Waltraud“) und Musik-Comedian Helmut Sanftenschneider (ab 19.30 Uhr). Info & Tickets hier

Weiterer Nachrichten aus Bochum finden Sie hier