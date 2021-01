Vor 50 Jahren: Stadtspitze Wattenscheids fliegt in den Tod

Bochum/Wattenscheid. Vor genau 50 Jahren, am 22. Januar 1971, stürzt ein Flugzeug mit sechs Insassen ab. Mit an Bord: Der Wattenscheider Oberbürgermeister Erwin Topp.

Es ist ein Wattenscheider Trauma, dessen Schmerz bis heute nicht nur die Älteren bohrend niederdrückt. Vor genau 50 Jahren, am 22. Januar 1971, stürzte die zweimotorige Privatmaschine der Wanne-Eickeler Baufirma Heitkamp unterhalb des Altkönigsgipfels im Taunus ab. An Bord waren aus Wattenscheid Oberbürgermeister Erwin Topp, Oberstadtdirektor Georg Schmitz und Baudirektor Kurt Wille; aus Wanne-Eickel: Heitkamp-Prokurist Direktor Josef Peckelsen, Flugkapitän Alfred Krummlauf und Copilot Rolf Brennholt. Keiner der sechs Insassen überlebte den Absturz.

Wo anfangen, um sich nach 50 Jahren dieser Tragödie noch einmal zu nähern, sich zu erinnern? Vielleicht mit Herbert Schwirtz. Der heute 91-Jährige war SPD-Fraktionsvorsitzender in Wattenscheid, als das Unglück passierte. Er ist der letzte Oberbürgermeister der Stadt Wattenscheid. Wenige Tage nach dem Absturz wurde er zum Nachfolger von Erwin Topp vereidigt. Schwirtz ging später als Landtagsabgeordneter nach Düsseldorf. Weggefährten beschreiben ihn stets als integren Mann, der sich um die Belange seiner Heimatstadt kümmerte.

Verschwörungstheorien und üble Verleumdungen

Doch in den heftigen, zum Teil mit Gerüchten und Halbwahrheiten gespickten, Auseinandersetzungen um die Eingemeindung Wattenscheids nach Bochum im Jahr 1975 machten schon bald Verschwörungstheorien die Runde. Aus den Umständen rund um den Absturz und dem Anlass des Fluges versuchten Neider ans ganz unterschiedlichen Gründen Kapital zu schlagen. Der Sozialdemokrat Herbert Schwirtz wurde hinter vorgehaltener Hand übel beleidigt. Schwirtz kommentiert dies heute knapp: "Natürlich habe ich von all dem gehört. Das war natürlich alles völlig haltlos." Seine innersten Gefühle, die gibt er auch heute, nach all den Jahren nicht preis.

Zeitzeugen erinnern sich

Zwei weitere Zeitzeugen, der ehemalige und der spätere Aktivist für den Erhalt der Selbstständigkeit Wattenscheids, Dr. Jost Benfer, erinnern sich noch gut an die Tage rund um den Absturz und die Schockwellen, die er weit über die menschliche Tragödie hinaus aussendete. Was passierte genau, damals vor 50 Jahren?

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren Flugzeugabsturz vor 50 Jahren Vertreter der Stadt Wattenscheid besuchten die Absturzstelle im Taunus. Foto: Stadt Bochum Foto: Stadt Bochum

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren Vereidigung von Oberbürgermeister Erwin Topp (r.). 3. v.l. der spätere Oberstadtdirektor Georg Schmitz, der ebenfalls bei dem Absturz ums Leben kam. Foto: Alfred Winter / Stadt Bochum

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren Vereidigung von Herbert Schwirtz zum neuen Wattenscheider Oberbürgermeister am 11. Februar 1971. Herbert Schwirtz ist heute 91 Jahre alt. Damals konnte er nicht wissen, dass er der letzte Oberbürgermeister der Stadt Wattenscheid werden sollte. Foto: Stadt Bochum Foto: Stadt Bochum

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren ​In der Wattenscheider Stadthalle gab es eine Trauerfeier für die Absturzopfer. Foto: Stadt Bochum Foto: Stadt Bochum

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren Der Trauerzug bei der Bestattung von Oberbürgermeister Erwin Topp. Foto: Alfred Winter Foto: Alfred Winter / Stadt Bochum

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren Die Beisetzung von Oberstadtdirektor Georg Schmitz. Rechts (auf einer Bank stehend), WAZ-Fotograf Alfred Winter. Der heute 88-Jährige steuerte einige Fotos aus seinem Archiv für diese Fotostrecke hinzu. Foto: Stadt Bochum Foto: Stadt Bochum

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren Unt​er großer Anteilnahme der Wattenscheider Bevölkerung wurden die Opfer beigesetzt. Foto: Stadt Bochum Foto: Stadt Bochum

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren 1. Oberbürgermeister Herbert Schwirtz, heute 91, spricht ein Jahr nach dem Absturz zur Einweihung eines Gedenksteins am Ort des Unglücks Foto: Stadt Bochum

Flugzeugabsturz vor 50 Jahren Der damalige Bochumer Bürgermeister Rolf Schieck hielt 20 Jahre nach nach dem Absturz im Januar 1991 eine Rede vor dem Gedenkstein. Foto: Stadt Bochum Foto: Stadt Bochum

Das Ruhrgebiet, mit Wattenscheid als kreisfreie Stadt mittendrin, steckte mitten in der Das große Zechensterben, das 1960 begonnen hatte, war längst nicht abgeschlossen. Die Mittelstadt Wattenscheid mit ihrem umtriebigen und agilen Oberstadtdirektor Schmitz behauptete sich überraschend gut, stampfte rascher als manch' benachbarte Großstadt neue Industriegebiete aus dem Boden. Das neideten ihr die Nachbargroßstädte.

Ein Großauftrag lockte

Des einen Neid war das Glück der anderen, etwa der Bauindustrie: Die Firma Heitkamp aus Wanne-Eickel war gerade groß engagiert im boomenden U-Bahn-Baugeschäft dieser Jahre und lud die Wattenscheider Stadtspitze zu ihrer Mega-Baustelle nach Frankfurt. Ende der 60er planten die Revierstädte großzügige neue Verkehrsachsen. In Wattenscheid ging die Stadt selbstbewusst daran, den August-Bebel-Platz als unterirdisches Drehkreuz neu zu denken. Es gab recht konkrete Überlegungen, dort eine riesige U-Stadtbahn-Haltestelle mit Tiefgarage zu bauen. Eine neue Bahn als Nord-Süd-Tangente sollte entstehen. Da bot sich Heitkamp natürlich eine der ersten Adressen an.

Nach der Besichtigung in der Main-Metropole ging es mit dem Privatflugzeug nicht direkt zurück. Vielmehr hatte Heitkamp die Wattenscheider Delegation noch ins Jagdhaus der Firma in Steindorf geladen. Das passte gut, denn der Luftwaffenflugplatz in Fritzlar lag nur wenige Autokilometer entfernt. Doch der Heitkamp-Fahrer wartete vergeblich. Die Maschine sollte niemals dort ankommen.

"Ich war damals total fertig"

Nur rund zehn Minuten nach dem Start um 15.22 Uhr zerschellte das Propeller-Flugzeug im dichten Forst am Berghang. Die Sicht, so hieß es damals, sei ungewöhnlich schlecht gewesen an diesem Nachmittag. Eine 180 Meter lange Schneise der Verwüstung zog sich durch das unwegsame Gelände. Die Wrackteile lagen weit verstreut. Erst spät am Abend, gegen 22.30 Uhr an diesem Freitag, stießen die ersten Kräfte auf die Absturzstelle. "Ich erinnere mich noch, dass die Familien der Opfer zunächst gar nicht wirklich realisierten, was da passiert ist", erinnert sich Alfred Winter.

Vertreter der Stadt Wattenscheid besuchten die Absturzstelle im Taunus. Foto: Stadt Bochum Foto: Stadt Bochum

Ursprünglich hätte Alfred Winter mit der Delegation aus Wattenscheid direkt am nächsten Tag zur Absturzstelle reisen sollen. "Ich konnte nicht, ich war damals total fertig", erinnert sich der Fotograf, der die Wattenscheider Opfer persönlich gekannt hatte. Für die WAZ flog damals Heinz-Jürgen Kartenberg, dessen Aufnahmen das Bild des Grauens dokumentierten.

Die WAZ druckte direkt am Samstag ein Extrablatt, das in der Stadt verteilt und ausgehängt wurde. Es war schnell vergriffen. Die Nachricht verbreitete sich rasend und löste weit über die Stadtgrenzen hinaus Trauer und Betroffenheit aus. Bis heute erinnern sich viele Wattenscheider, selbst wenn sie damals noch Kinder waren, mit Erschütterung an dieses furchtbare Ereignis.

Früh an der Absturzstelle

Als einer der ersten Fotografen vor Ort des Absturzes war Christoph Müllerleile. Der WAZ ist es gelungen, diesen Augenzeugen zu finden. Müllerleile war damals als 24-jähriger Volontär der Frankfurter Neuen Presse viel im Raum Kronberg unterwegs, in dessen Stadtwald die Unglücksmaschine niederging. Er erinnert sich: "Ein Kollege fuhr noch am Abend des Absturzes an die Unglücksstelle, konnte aber vor lauter Nebel und Rauch die Hand nicht vor den Augen sehen. Ich fuhr gleich am nächsten Morgen hin. Die Sicht war klar, das Feuer erloschen. Die abstürzende Maschine hatte eine lange Schneise in die Baumwipfel geschlagen."

Absturz eines Flugzeugs der Firma Heitkamp der Stadtspitze von Wattenscheid am 22. Januar 1971 am Hang des Altkönigs im Kronberger Stadtwald. Foto: Christoph Müllerleile

Er hat noch lebhafte Erinnerungen an diesen Morgen. Freiwillige des Technischen Hilfswerks Bad Homburg räumten die Trümmer zur Seite, um Platz für die Experten des Landeskriminalamts, Bundesluftfahrtamts und für Abgesandte der Firma Heitkamp und der Stadt Wattenscheid zu machen. Fünf der Verunglückten lagen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt in einem großen Haufen aus Holz und Metall, einer lag als Torso daneben. Müllerlei ruft sich diese furchtbaren Eindrücke dort am Altkönig zurück ins Gedächtnis: "Ich stapfte mit einem Kollegen mitten durch das Trümmerfeld und fotografierte. Es dauerte eine Weile, bis wir beide hinter die Absperrungen komplimentiert wurden."

Eine Stadt unter Schock

Die Stadt stand tagelang unter Schock. Tausende trugen sich im Kondolenzbuch im Rathaus ein. Hunderte Beileidsbekundungen von weither erreichten das Rathaus. In der Stadthalle nahmen über 1000 Gäste an der offiziellen Trauerfeier teil.

Die Beisetzung von Oberstadtdirektor Georg Schmitz. Rechts (auf einer Bank stehend), WAZ-Fotograf Alfred Winter. Der heute 88-Jährige steuerte einige Fotos aus seinem Archiv für diese Fotostrecke hinzu. Foto: Stadt Bochum Foto: Stadt Bochum

Der neue Oberbürgermeister Herbert Schwirtz hatte recht bald angeregt, am Ort des Absturzes einen würdigen Gedenkort zu schaffen. Das stieß auf Zustimmung bei der Firma Heitkamp. Genau ein Jahr nach dem Absturz wurde der Gedenkstein, ein grob behauener Findling, in einer bewegenden Feierstunde eingeweiht. Er steht dort bis heute und erinnert an eine der dunkelsten Stunden Wattenscheids.

Gedenkfeier wegen Corona abgesagt

Dieser Gedenkort wurde nun von der Stadt Königstein im Taunus in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband „Naturpark Taunus“ zum 50. Jahrestag wiederhergerichtet. Die Stadt Bochum spendete eine Bank, die mit einer Plakette an das Unglück vom 22. Januar 1971 erinnert. Die ursprünglich geplante Gedenkfeier in Königstein, an der auch Bürgermeisterin Gabriela Schäfer und der Wattenscheider Bezirksbürgermeister Hans-Peter Herzog teilnehmen wollten, musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Eine Delegation der Stadt Königstein legt an der Absturzstelle zwei Kränze zum Gedenken nieder.

>>> Erinnerung an das Wunder Wattenscheid

In einem für die damalige Zeit eher ungewöhnlichen, sehr persönlich gehaltenen Artikel erinnerte unsere Zeitung an das "Wunder Wattenscheid" bei der Bewältigung der Zechen-Krise und die Verdienste von Erwin Topp und Georg Schmitz in diesem Strukturwandel. Fast schon hellseherisch endet dieser Artikel: "Es liegt beim Rat der Stadt, daß der Abschied von Georg Schmitz und Erwin Topp nicht auch zu einem Abschied für die Zukunft Wattenscheid wird."

Diese beiden Männer gelangten schon in den 60er Jahren an die Spitze Wattenscheids. Zunächst war der Verwaltungsbeamte Schmitz Oberbürgermeister und danach Oberstadtdirektor. Der Realschul-Direktor Erwin Topp engagierte sich bei der VHS. Später wird er in den Rat gewählt und folgt 1968 Schmitz als Oberbürgermeister nach.

