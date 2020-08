Hitzewelle Wasserverbrauch in Bochum erreicht rekordverdächtige Höhe

Bochum Der 7. August war in Bochum der Tag mit dem höchsten Wasserverbrauch in diesem Jahr. Der Rekord von 2019 wurde aber nicht geknackt.

Die Hitze hält Bochum im Griff, das wirkt sich auf den Wasserverbrauch aus: Der vergangene Freitag (7. August) war in Bochum der Tag mit dem bislang höchsten Wasserverbrauch in diesem Jahr.

600.000 Badewannenfüllungen

Die Stadtwerke haben die aktuellen Verbrauchszahlen des glühend heißen Wochenendes übermittelt. Danach lag die Wasserentnahme am Freitag (7.8.) bei 89.378 m³, am Samstag (8.8.) bei 88.466 m³ und am Sonntag (9.8.) bei 80.247 Kubikmetern. Damit war Freitag - Tagesdurchschnittstemperatur 26,7 Grad - der Wasser-intensivste Tag. Der Tagesverbrauch von rund 89 Mio. Litern entspricht knapp 600.000 Badewannenfüllungen.

Die Zahlen sind erstaunlich, aber den Höchstwert aus dem letzten Jahr toppen sie nicht: Am 25. Juni 2019 wurden in Bochum 30° Celsius im Durchschnitt gemessen, an diesem Tag wurden 97.465 m³ Wasser entnommen.

Was den Wasserverbrauch angeht, hat der also noch Luft nach oben.

Trinkwasser kommt aus Witten und Essen

Das Bochumer Trinkwasser wird übrigens gar nicht in Bochum gewonnen. Die Stadtwerke werden vielmehr von den Wasserwerken Essen-Horst und Witten beliefert. Die Versorgungsgebiete Langendreer und Werne werden direkt aus dem Wasserwerk Witten versorgt. Das übrige Stadtbereiche werden aus den Wasserwerken Essen-Horst und Witten in wechselnden Anteilen beliefert.

