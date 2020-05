Wattenscheid: Bürger-Beschwerden über Emschergenossenschaft

Wattenscheid-Mitte. Die Arbeiten der Emschergenossenschaft am Wattenscheider Bach nerven die Anwohner. Sie beklagen Lärm und Dreck, fordern Schutzmaßnahmen.

Es wird gebohrt und gehämmert: Die Nerven von Anwohnern am Watermanns Weg liegen blank. Die Arbeiten im Rahmen der Renaturierung des Wattenscheider Bachs durch die Emschergenossenschaft haben das Wohngebiet erreicht.

Große Löcher werden gebohrt

„Viele große Löcher werden hier gebohrt. Lärm und Staub sind nicht auszuhalten. Von 8 bis 18 Uhr wird gearbeitet, ohne Rücksicht auf die Anwohner. So geht das nicht“, kritisiert Anlieger Willi Litzbarski, der nur wenige Meter von der Großbaustelle entfernt in einem schmuck renovierten Haus wohnt.

„Lärm unerträglich“

„Im Garten kann man nur mit Ohrstöpseln sitzen, eine vernünftige Unterhaltung ist da kaum möglich. Das ist doch kein Zustand, auch die Nachbarn sind total genervt.“ Seit 40 Jahren wohne er hier, „doch so was habe ich noch nicht erlebt“. Lärm und Staub seien „unerträglich. Es geht hier um meine Gesundheit und die der anderen Anwohner“.

Plastikmatten hängen zur Lärmreduzierung am Bauzaun. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Schon mehrfach habe er die Emschergenossenschaft darauf hingewiesen, dies zu ändern und für Lärm- und Staubschutz zu sorgen. „Doch es hat sich nichts getan. Keine Reaktion. Und das soll noch zwei Jahre so gehen?“ Fotos und Videos habe er von den Zuständen gemacht. Die kleinen, dünnen Plastikmatten an den Bauzäunen, die dort aufgestellt wurden, seien überhaupt kein Schutz. „Da müssen richtige Schallschutzwände her.“

Bombenverdacht

Auch habe er davon gehört, dass hier „wohl sechs bis sieben Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg liegen sollen. Ich habe bei der Emschergenossenschaft nachgefragt, was es damit auf sich hat. Doch niemand sagte bisher was dazu. So läuft das nicht. Es geht auch um unser Sicherheitsgefühl.“

Der Watermanns Weg wurde im Rahmen der Arbeiten für den Kfz-Verkehr komplett gesperrt. Die Arbeiten finden unweit der Einmündung zur Schlachthofstraße statt. Zuvor fanden schon Arbeiten in Höhe der Marienstraße statt. Der Wattenscheider Bach als Abwasserkanal, der schon seit Jahren renaturiert wird, verläuft hier zwischen diesen Straßen noch oberirdisch entlang der Kleingartenanlage.