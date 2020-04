Wattenscheid: Carfreitag entfällt, doch Polizei kontrolliert

Sehen und gesehen werden – so lautet das Motto, wenn sich viele Fans der Autotuningszene jährlich zum „Carfreitag“ am Dückerweg in Wattenscheid treffen. Was diesmal am Karfreitag wegen der Corona-Auflagen nicht möglich ist. Doch Polizei und Ordnungsamt wollen Kontrollen durchführen, ob sich auch alle daran halten.

Mit dem stillen Feiertag Karfreitag hatte das in den Vorjahren nichts zu tun: Fans der Tuningszene zeigen ihre aufgemotzten Autos: Breitreifen, dicker Auspuff, tiefer gelegt, Designerfelgen, Sonderlackierung, phonstarke Musikanlage – der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.

Kult mit Hunderten Autos und Besuchern

Für sie eine Kultveranstaltung mit Hunderten Fahrzeugen. Und zahlreiche Besucher sehen sich staunend den Aufgalopp an. Garniert wird alles mit Ehrenrunden. Auf dem Gelände in A40-Nähe, Burger-Imbiss und die Tuningkultfirma D&W in Sichtweite. Auch in den Zufahrtsstraßen ging es rund, Motoren und Musikanlagen nicht zu überhören. Garniert mit Ehrenrunden; die Anwohner waren regelmäßig genervt.

Anwohner genervt

Die Polizei zeigte stets verstärkte Präsenz und führte intensive Kontrollen durch gegen Raser und nicht eingetragene Autoveränderungen. Viele Be­su­cher be­ob­ach­teten immer das Spek­ta­kel. Auch wenn die Tref­fen ru­hi­ger ge­wor­den sind in all den Jahren. Die Be­su­cher hatten ihren Spaß, fach­sim­pelten und be­ob­ach­teten das Trei­ben zwi­schen A40-Ab­fahrt, Park­platz und Zu­fahrts­stra­ßen. Teils auf Klapp­stüh­len. An einer Prüfstation untersuchten Experten, ob die Veränderungen an auffällig getunten Autos den Vorschriften entsprechen – Auspuff, Tieferlegung, Reifen, Felgen und Motor wurden in der Prüfgasse penibel unter die Lupe genommen. Viele Buß- und Verwarnungsgelder wurden verhängt, schlimmstenfalls wurde das Fahrzeug an Ort und Stelle stillgelegt.

Auch Bußgelder

Der „Carfreitag“ am Dückerweg ist keine organisierte Veranstaltung. Die Tuningszene kennt den Termin, Verabredungen erfolgten meistens über die sozialen Netzwerke. Alles inoffiziell, man trifft sich halt. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Ruhrgebiet oder sogar darüber hinaus.