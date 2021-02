Wattenscheid: Die Großbaustelle Berliner Straße nervt weiter

Bochum-Wattenscheid. Für großen Ärger und Frust unter Autofahrern sorgt die Dauerbaustelle an der Berliner Straße in Wattenscheid. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Seit über einem Jahr sorgt die Großbaustelle an der Berliner Straße (Höhe Aral-Tankstelle) in Wattenscheid Richtung Höntrop / Dahlhausen / Linden für Frust und Wartezeiten, weil sich besonders in den Spitzenzeiten lange Rückstaus bilden. "Es nervt, weil man dort häufig lange warten muss", sagt Klaus Hölscher, der hier oft entlang fährt. "Ich will nicht hoffen, dass in diesem Teilbereich eine Fahrbahn dauerhaft wegfällt wegen der neuen Fahrradspur - das wäre der Hammer." In Gegenrichtung wurde schon eine Radspur auf dem Mehrzweckstreifen der Berliner Straße angelegt.

Stadt Bochum plant weitere Arbeiten im Bereich Berliner-/Burgstraße

Ab 24. Februar plant die Stadt Bochum weitere Arbeiten: Die Burgstraße wird für die Kanalbaumaßnahme zur Einbahnstraße Richtung Vienhovenweg zwischen Berliner Straße und Portmanns Weg und endet vor der Einmündung dort als Sackgasse. Und: "Auf der Berliner Straße wird in südlicher Richtung ein Fahrstreifen eingezogen, in Fahrtrichtung Norden ist das Abbiegen in die Burgstraße nicht mehr möglich", heißt es weiter.

Renaturierung von Bächen

Zum Hintergrund der langen Bauphase: Nach den Kanalbauarbeiten für das Mischwasser wurde an der Berliner Straße ein Rückhaltebecken als Hochwasserschutz angelegt. Weiter östlich ist der Bach schon aus den Betonschalen befreit. Die Arbeiten erfolgen vor dem Hintergrund des Jahrhundertprojekts Emscher-Umbau und der Renaturierung zufließender Bäche. Das war in Wattenscheid auch schon an der Marienstraße und an der Ückendorfer Straße zu sehen.

Emscher-Zuflüsse werden umgebaut

Die Maßnahme dient der naturnahen Umgestaltung von Gewässern. Misch- und Regenwasser werden getrennt, wie auch beim Wattenscheider Bach hinter den Kleingärten Auf’m Kamp; sie liegen im Einzugsbereich der Emscher. In diesem Bereich südlich des Wattenscheider Kerns treffen einige Bachläufe zusammen. Dies geschah lange Zeit unbemerkt, da sie verrohrt und unterirdisch vor Jahrzehnten der Abwasser-Sammlung in Richtung Emscher dienten. Die Arbeiten dazu sind hinter der Tankstelle an der Berliner-/Burgstraße schon vor über zwei Jahren durchgeführt worden. Allmählich kehrt so die Natur zurück an die oberflächlich geführten Zuläufe der Wattenscheider Nebengewässer, wie in Sevinghausen in Richtung Westenfeld.

INFO: Ein weiteres Kapitel im Projekt Emscher-Umbau

Zu den Maßnahmen in Wattenscheid zählen u.a. der Neubau eines Regenüberlaufs an der Burgstraße, der Neubau des Regenklärbeckens am Sevinghauser Weg sowie die Umgestaltung des vorhandenen Regenrückhaltebeckens im Bereich Berliner-/Burgstraße. Die Bäche sollen damit wieder erlebbar werden, betont die Stadt Bochum.

