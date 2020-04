Wattenscheid: Firma Ruth spendet 500 Schoko-Dankeschön

Die Traditions-Firma Ruth mit ihrem großen Neubau und dem attraktiven Café nebenan (Burgstraße 1a) feierte kürzlich Eröffnung. Als Dankeschön-Aktion an die „Alltagshelden“ in der aktuellen Corona-Krise vergibt das Werk 500 Karten samt 35-Gramm-Schokoladenstückchen mit dem Schriftzug Danke („Süße Botschaften“) an Helfer und Mitarbeiter aus Geschäften, Krankenhäusern, Hilfseinrichtungen etc. Vorschläge dafür bitte an marketing@waz.de.

Übrigens: Der Verkauf am Ruth-Standort Burgstraße in Wattenscheid läuft weiter dienstags bis freitags in der Zeit von 9 bis um 15 Uhr, erklärt Max Ruth.