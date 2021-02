Wattenscheid: Gänsereiter-Zeitung aus Höntrop trotzt Corona

Wattenscheid-Höntrop. Auch wenn Karneval 2021 ausfällt: Der Gänsereiterclub Höntrop verbreitet mit seiner Zeitung wieder gute Stimmung. Diesmal die 102. Auflage.

Die Karnevalisten würden eigentlich jetzt in Lauerstellung liegen, denn am Donnerstag, 11. Februar, hätte mit Weiberfastnacht die heiße Jecken-Phase begonnen. Der Rosenmontag fällt auf den 15. Februar. Doch alles fällt wegen Corona bekanntlich in diesem Jahr aus, alles schon lange abgesagt - der legendäre WAT-Rathaussturm an Weiberfastnacht, die Umzüge, die Sitzungen, das Gänsereiten, der Kneipen- und Zeltkarneval etc.

Auch der Karneval in Wattenscheid liegt aus Eis

Alles liegt auf Eis, auch der Wagenbau der Wattenscheider Karnevals-Vereine und das traditionelle Gänsereiten am Rosenmontag. Doch der Gänsereiterclub Höntrop ist trotzdem aktiv, hat am Wochenende seine traditionsreiche Gänsereiterzeitung an die beteiligten Haushalte verteilt. Bei Wind und Wetter waren die Mitglieder unterwegs, um das Blatt in die Briefkästen zu stecken.

Brauchtum in Wattenscheid

"Auch für unseren ist diese Corona-Situation außergewöhnlich", betont Oberschulte (Vorsitzender) Markus Oskamp. "Nicht nur, dass alle Veranstaltungen in Wattenscheid und Umgebung ausfallen, auch das Vereinsleben liegt brach, die sonst üblichen internen Kontakte und Treffen fallen natürlich aus."

Gänsereiterclub ist stolz auf seine Zeitung

Umso mehr ist er stolz darauf, dass nun die "Original Höntroper Gänsereiterzeitung" in der 102. Auflage erschienen ist. Titel: "Corona hat die Welt im Griff - wir steuern durch mit uns'rem Schiff." Auf dem Titelbild das amtierende Königspaar Lothar I. (Behm) mit Hoheit Anja Hautkappe, das nun ein weiteres Jahr regieren wird.

Viele Informationen

Auch die neue 114-seitige Gänsereiterzeitung "Generalausgabe 2020/21" bietet einen informativen, heiteren Einblick in das durch Corona lahmgelegte Vereinsleben und legt einen Fokus auf den Karneval 2020, der ja noch stattfinden durfte. Aufgelistet sind auch die über 100 aktiven Mitglieder - von Behm, Strack und Hirschfelder über Hermbusche und Graebe bis Jotzo und Wittkämper. Hinzu kommen die fördernden Mitglieder.

Fotos, Historie und Anekdoten

Anekdoten und viele Fotos werden geboten, Stationen und Hintergrund des traditionellen Wurst-Marsches am Veilchen-Dienstag werden erläutert. Und ein Blick in die Historie rundet das lesenswerte Gänsereiter-Blatt aus Höntrop ab, für das im Redaktions-Impressum Julian Meischein, Michael Meise, Guido Ortwein, Lennart Stoepel, Darius Schwarz, Michael Vollmer, Ansgar Wittkämper, Lioba Behrens und Jenny Ganzelewski verantwortlich zeichnen.

INFO: Höntroper Club engagiert sich auch sozial

Der Gänsereiterclub Höntrop blickt auf eine lange Tradition zurück, wurde 1598 gegründet. Oberschulte Markus Oskamp betont auch das soziale Engagement des Vereins (jedes Jahr wird über Spenden viel Geld an die Kitas verteilt, Zehntausende Euros kamen so zusammen) und die erfolgreiche Nachwuchsarbeit, u.a. im musikalischen Bereich mit dem Spielmannszug.





Mehr Nachrichten aus Bochum hier.