Wattenscheid: Neuer Kaufland-Markt wird deutlich kleiner

Viele Kunden beim Kaufland-Auftakt in Bochum-Wattenscheid an der Ottostraße.

Bochum-Wattenscheid. Aus Real wird Kaufland - am Eröffnungstag stürmen die Kunden das große SB-Kaufhaus in Wattenscheid. Doch es stehen einige Veränderungen an.

UPDATE, 4. Februar 2020: Nach Angaben von Kaufland wird die obere Etage jetzt nur noch zu einem Teil genutzt, der Geschäftsbetrieb soll sich bald ganz auf das große Erdgeschoss beschränken. Kaufland habe am Standort Ottostraße nur Teilflächen zum Betrieb des Marktes angemietet. Das Sortiment – laut Kaufland umfasst es mehr als 35.000 Artikel mit Schwerpunkt Lebensmittel – ist allerdings kleiner als das von Real.

Kaufland hat den Real-Markt in Wattenscheid übernommen

Denn Sortiment und Aufstellung wurden in der kurzen, zweitägigen Umgestaltungsphase (der Markt war Montag und Dienstag geschlossen) an das Kaufland-Konzept angepasst. "Wir sind mit dem Umbau noch längst nicht fertig", betonen Bezirksleiter Lasse Lück und Hausleiter Dirk Bischoff, der schon seit 30 Jahren hier beschäftigt ist. Im April und Mai soll dann nach Abschluss der Umbauarbeiten alles so sein, wie man es sich im Kaufland-Konzept vorstellt. Real-typische Sortimente sind hier bereits im Januar noch zu teils stark reduzierten Preisen ausverkauft worden.

Von Real zu Kaufland: Neues Konzept

Im Kaufland-Konzept liegt ein Schwerpunkt auf dem Lebensmittel-Bereich samt Frischetheken mit Käse und Wurst, aber auch andere Artikel sind vertreten. Allerdings nicht mehr in der Vielfalt, wie sie einst Real angeboten hat. Entsprechend weniger Platz braucht Kaufland an der Ottostraße: Die obere Etage, über die Rolltreppe zu erreichen, wird zwar derzeit zu einem kleinen Teil noch genutzt, "wir werden uns später aber auf das Erdgeschoss konzentrieren", erklärt Lasse Lück. Wie der obere Bereich dann genutzt wird, bleibt abzuwarten. Kaufland ist an der Ottostraße Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Viele Kunden zur Kaufland-Eröffnung in Wattenscheid

Den meisten Kunden scheint es zur Eröffnung jedenfalls zu gefallen. "Das Sortiment ist ausreichend und gut präsentiert", sagt Werner Hamster (61) als Real-Stammkunde. Was ihn begeistert, sind die rund 600 kostenlosen Parkplätze vor dem SB-Markt. Und das schätzen offenbar auch die anderen Kunden, die Autokennzeichen verraten viele Besucher aus den Nachbarstädten, der Parkplatz nahe der A40 ist gut gefüllt, fast alle Einkaufswagen sind vergriffen.

Und Bezirksleiter Lasse Lück betont: "Wir haben jetzt zwei Standorte in Wattenscheid, einen hier an der Ottostraße auf der grünen Wiese und einen zentral in der City im Gertrudiscenter, die sich beide von der Kundschaft her unterscheiden und beide gut laufen werden."

Die 140 Real-Mitarbeiter wurden übernommen

Wichtig für die rund 140 ehemaligen Real-Mitarbeiter am Standort Wattenscheid ist, dass sie übernommen wurden. Hinter ihnen liegt eine zweieinhalbjährige Hängepartie, nachdem Metro verkündet hatte, die Real-Märkte verkaufen zu wollen. Der traditionsreiche Markt-Standort Ottostraße (früher mal Divi) ging dann 2020 an die SCP-Gruppe - immer noch Eigentümer, Kaufland ist nur Mieter. Wie es dann künftig mit den übrigen Räumlichkeiten im Obergeschoss weitergeht, liegt an SCP.

Viele Mitarbeiter sind hier schon lange beschäftigt und kennen das Geschäft bestens - "Herr Hermbusche bitte zur Information", erklingt zum Beispiel am Mittwochvormittag eine Durchsage mit einem vertrauten Namen.

INFO: Mehrere Untermieter

Die vertrauten Untermieter am Markt-Standort Ottostraße sind geblieben - von Apotheke, über Schuh/Schlüsseldienst und Lotto/Totto bis Hähnchengrill und Fischladen. Kamps im Eingangsbereich bietet frische Backwaren samt Cafe.

