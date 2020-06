Wattenscheid: Kunstrasenplatz in Westenfeld ist fast fertig

Wattenscheid-Westenfeld. Der neue Kunstrasen auf dem früheren Tennenplatz an der Lohackerstraße in Wattenscheid wird wohl ohne Einweihungsfeier in Betrieb gehen.

Die „Gute Schule“ macht’s möglich. dass am Schulzentrum Lohackerstraße eine „Gute Stube“ kurz vor der Fertigstellung ist. Für rund zwei Millionen Euro wird hier die Sportschule NRW neu möbliert. Wegen der Pandemie ist allerdings offen, ob es eine Einweihungsfeier geben wird.

Sportamtsleiter Achim Paas erklärt, dass auf dem ehemaligen Tennenplatz mit Asche nun ein moderner Kunstrasenplatz mit Laufbahn angelegt wird. Fördermittel gibt es über das Programm „Gute Schule 2020“. „Das wird nach der Lohrheide unter leichtathletischen Maßstäben die wohl beste Anlage in der ganzen Stadt“, ist Paas überzeugt.

Der neue Kunstrasenplatz am Sportzentrum Westenfeld wird schon bald die vier Laufbahnen erhalten. Foto: Kim Kanert / FFS

Im dritten Quartal 2020, also in etwa nach den Sommerferien, soll die neue Anlage von den Sportlern in Beschlag genommen werden können. Neben den Leichtathleten sind das die Fußballer der Sportfreunde Westenfeld und von Hasretspor. Sie haben hier auch ihre Vereinsheime und nutzen den Platz ab Nachmittag.

Umkleide im nächsten Jahr

Hinzu kommt im nächsten Jahr ein neues Umkleidegebäude, was mit etwa 1,4 Millionen Euro zu Buche schlagen wird. Denn die Sportplatzanlage Westenfeld an der Lohackerstraße hat streng genommen kein Funktionsgebäude. Umkleide- und Sanitäranlagen sind im benachbarten Sportzentrum, und die werden auch von den Schulen und Vereinen genutzt, die Unterricht, Training oder Wettkämpfe in der Sporthalle, der Gymnastikraum und dem Lehrschwimmbeckens haben.

Der Entwurf für das neue Gebäude sieht, neben zwei Umkleiden mit Duschraum, zwei multifunktional nutzbare Umkleiden mit Einzeldusche vor. Damit ist auch eine gleichzeitige Nutzung von zwei Schulklassen auf der Anlage möglich. Außerdem sollen die Umkleiden auch dem Fußball im Turnierbetrieb als Schiedsrichterkabinen dienen. Weitere zwei Umkleideräume sind für das Lehrpersonal geplant. Das Gebäude in konventioneller Bauweise ist barrierefrei und mit Sanitäreinrichtungen nach neuem Standard ausgestattet. Sportfachlich ist eine solche Verbesserung auf der Anlage zwingend nötig.

Gute Schule 2020 Vom Projekt „Gute Schule 2020“ profitieren noch zwei weitere Einrichtungen in der Stadt. Gefördert werden die Schulen am Lohring im Stadtbezirk Mitte und die Waldschule in Querenburg im Bochumer Süden. Die Ausstattung des Platzes in Westenfeld wird zwei Sprungeinrichtungen, ein Basketball- und Volleyballfeld und eine Kugelstoßanlage umfassen.

Im Sommer 2013 wurden die Pestalozzi-Realschule, Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule, Hellweg Gymnasium und Märkisches Gymnasium im Verbund mit dem Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum an der Lohrheide zur NRW-Sportschule ernannt. Zusätzlich dürfen sie sich als Eliteschule des Sports und des Fußballs bezeichnen, jeweils mit einem Zertifikat der Bundes-Verbände bescheinigt.

Ziel dieser Zusammenarbeit ist, junge Talente neben der schulischen Ausbildung auch an den Leistungssport heranzuführen, in den Sportarten Fußball, Leichtathletik und Rhythmische Sportgymnastik.