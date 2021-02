Wattenscheid: Nach der Schlangensuche kehren Kinder zurück

Der Kindergarten an der Emilstraße in Bochum-Wattenscheid ist nach dem Fund einer Schlangenhaut seit Montag wieder geöffnet.

Bochum-Wattenscheid. Nach dem Fund einer Schlangenhaut vor einer Woche hat sich die Lage im Kindergarten in Bochum-Wattenscheid beruhigt. Der Betrieb läuft wieder.

Nach der Aufregung der letzten Tage und der Schließung der Anlage herrscht jetzt entspannte Stimmung: Am Montagmorgen um 7 Uhr lief im evangelischen Kindergarten an der Emilstraße in Bochum-Wattenscheid der Notbetreuungs-Betrieb in der Coronazeit wieder an. Platz in der aktuellen Pandemie-Lage ist hier für 16 Kinder, 14 waren für den Montag angemeldet. Der Drei-Gruppen-Kindergarten ist für 65 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren ausgelegt.

Ruhe ist eingekehrt

Kinder und Eltern sowie die Erzieherinnen haben die Situation offenbar gut weggesteckt. "Endlich geht es hier weiter. Ich habe keine Sorge", sagt eine 28-jährige Mutter, die am Montagmorgen ihre Tochter hier vorbei bringt. "Die Feuerwehr hat tagelang alles untersucht und nichts gefunden; die Experten hatten dann ja am Donnerstag Entwarnung gegeben, dass hier keine Schlange sein kann." Vor einer Woche war im Keller eine Schlangenhaut entdeckt worden - von einem rund ein bis anderthalb Meter großen Python, wie Experten feststellten. Sie haben die Haut mitgenommen. Die Schlange sei zwar ungiftig, habe aber einen kräftigen Biss.

Große Suchaktion

Auch Kindergartenleiterin Kirsten Agel betont die entspannte Lage. In den letzten Tagen hätten nach der großen Suchaktion noch Aufräum- und Reinigungsarbeiten stattgefunden, damit alles wie gewohnt zur Wiedereröffnung weitergehen kann. Zur Kinderbetreuung erfolgte eine Übergangslösung im ev. Kindergarten am Preins Feld in Höntrop.

Mit Schlangenfund beschäftigt

"Wir haben uns mit den Kindern anhand von Büchern und Fotos mit dem Schlangenfund beschäftigt, um sie über die Situation aufzuklären. Die Kinder sind damit sehr souverän umgegangen; es gab keine Angst, wieder zur Emilstraße zu kommen. Das hat alles gut geklappt. Ich möchte mich bei der Feuerwehr und den Schlangenexperten bedanken."