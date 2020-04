Wattenscheid: Nach Wohnungsbrand wird eine Person vermisst

In diesem Eckhaus in Wattenscheid brannte eine Wohnung völlig aus.

Wattenscheid Nach einem schweren Brand in Wattenscheid wird eine Person vermisst. Die Flammen haben eine Erdgeschosswohnung völlig zerstört.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wattenscheid-Leithe wird ein Mensch, der dort wohnt, vermisst.

Am Montagvormittag brannte es in einer Erdgeschosswohnung an der Ecke Krayer Straße/Weindorfstraße. Laut Feuerwehr stand die ganz Wohnung in Flammen. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte den Brand aber unter Kontrolle.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehr wird in Kürze weitere Informationen geben.

Zur Ursache des Brandes wurde noch nichts bekannt.

Erst in der vergangenen Woche hatte es in einer Wohnung in Langendreer sehr schwer gebrannt. Dabei starb ein Bewohner.