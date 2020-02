Wattenscheid: Stadt legt lange Mängelliste für Waldbühne vor

Die Sanierung der Spielstätte im Südpark sei sehr aufwändig. Sie soll deshalb in diesem Jahr geschlossen bleiben – die beliebten Märchenspiele in den Sommerferien würden dort damit ausfallen. Der Protest und die Kritik ist groß. Auch die Soziale Liste im Stadtrat fordert vom Kulturbüro und den Zentralen Diensten eine schnelle Bearbeitung und Ausarbeitung von allen Voraussetzungen, um zu „genehmigungsfähigen Sanierungsmaßnahmen für die Waldbühne in Höntrop zu kommen“, so Günter Gleising.

„Aktueller Zustandsbericht“ der Zentralen Dienste

Das Kulturbüro übermittelte jetzt einen „Aktuellen Zustandsbericht“ der Zentralen Dienste über aktuelle technische und bauliche Mängel der Waldbühne. Das Ergebnis der Überprüfung mündet in der Feststellung, dass die Waldbühne für einen „sicheren und ordnungsgemäßen Spielbetrieb nicht freigegeben werden kann“. In der Tat seien die aufgelisteten Mängel zum Teil katastrophal – „ich frage mich, wie es zu einem derartigen Zustand kommen und der Unterhalt der Einrichtung derart verkommen konnte“, so Günter Gleising, Ratsmitglied der Sozialen Liste.

Wattenscheid Baugenehmigung fehlt Laut Bauordnungsamt liegt für die Waldbühne Höntrop keine aktuelle Baugenehmigung vor. Das Kulturbüro will zunächst eine Bauvoranfrage stellen, um gemeinsam mit dem Bauordnungsamt und den zentralen Diensten geeignete, genehmigungsfähige Sanierungsmaßnahmen abzustimmen. Als Ersatzquartier für die Märchenspiele ist u.a. die Wattenscheider Freilichtbühne im Gespräch.

Die Waldbühne mit ihrer großen Anziehungskraft für Kinder sei für die Region unverzichtbar. „Das Projekt Sanierung der Waldbühne muss eine hohe Priorität auch bei Bochums Stadtbaurat Dr. Markus Bradtke erhalten.“

Korrosionsschäden

In der Mängelliste steht unter anderem, dass die Konstruktion der Tribünenüberdachung flächige Korrosionsschäden aufweist. Abplatzungen und Beschichtungen müssten instand gesetzt werden. Die Tribüne weise bei den Stufen und Sitzflächen erhebliche Betonabplatzungen und Risse auf. Es gibt viele lose Betonflächen, Risse und Fehlstellen. Das Toilettengebäude zeige u.a. größere Setzungsrisse. Die Trinkwasserinstallation wurde von den Zentralen Diensten im Sommer 2019 als belastet/verkeimt festgestellt. Und grundsätzlich sei die WC-Anlage der Waldbühne viel zu klein dimensioniert.

Kulissenschuppen und Holzunterstand schadhaft

Die Standsicherheit des Kulissenschuppens sei zurzeit nicht gegeben. Eine Sanierung sollte einem vollständigen Rück- bzw. Neubau kostenmäßig gegenübergestellt werden.

Für den Holzunterstand lägen keine statischen Berechnungen vor. Auch hier sollten die Kosten für Sanierung und Abriss/Neubau gegenübergestellt werden. Über die Seilabspannungen und das Dachsegel lägen keine Unterlagen vor, ein Rückbau wird empfohlen. Die elektrische Anlage sei nicht betriebssicher. Es fehlen eine Blitzschutzanlage und Notbeleuchtung.

Kurzfristig können laut Stadt diese Mängel nicht beseitigt werden, deshalb könne die Waldbühne nicht für einen sicheren Spielbetrieb freigegeben werden.