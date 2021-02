Wattenscheid: Stadt plant Seniorenheim nach Schulabriss

Die ehemalige Fröbelschule an der Sommerdellenstraße in Wattenscheid soll abgerissen werden. Ein Seniorenzentrum ist hier geplant. Viele Bäume sollen auf dem rückwärtigen Geländebereich gefällt werden.

Wattenscheid. Nach dem Abriss der Ex-Fröbelschule in Wattenscheid soll dort eine Senioreneinrichtung entstehen. Viele Bäume müssen dafür gefällt werden.

Die Tage der Fröbelschule sind gezählt. An der Sommerdellenstraße 23 in Wattenscheid soll bald schon Platz geschaffen werden für ein weiteres, neues Seniorenzentrum. In der nächsten Woche schon soll die Ausschreibung zum Verkauf des 7080 Quadratmeter großen städtischen Grundstücks starten. Und schon Ende 2022 rechnet die SBO, Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH, mit der Fertigstellung. Hier soll auch die Verwaltung der SBO, derzeit am Glockengarten ansässig, eingerichtet werden.

Fröbelschule in Wattenscheid wird abgerissen

80 Bewohnerplätze in Einzelzimmern, dazu zwölf in der Kurzzeitpflege, soll der dreigeschossige Neubau dann bieten. "Der in etwa H-förmige Bau wird sich an der Bebauung der Nachbarschaft orientieren, die angrenzende Baureihe fortsetzen." Hintergrund ist Paragraf 34 des Baugesetzbuches für Vorhaben innerhalb bestehender Siedlungen ohne ein Bebauungsplanverfahren.

Wartelisten in Bochum und Wattenscheid für alle Häuser

"Für alle unsere Einrichtungen gibt es Wartelisten", macht Drolshagen den Bedarf für stationäre Senioreneinrichtungen deutlich. Er hofft außerdem auf möglichst viele Interessenten bei der europaweiten Ausschreibung, denn das Haus an der Sommerdellenstraße ist als letztes nach dem Investoren-Modell vorgesehen. Der Investor soll das Areal "baufrei" nach dem Abriss der ehemaligen Schule und der Nebengebäude übernehmen können und das Haus dann an die SBO verpachten.

Wie am zuletzt Beisenkamp, und an diesen Baustandard soll sich das neue Haus auch anlehnen. "Hell verputzt und verklinkert", skizziert Drolshagen, "mit begrünten Ecken und begrüntem Dach". Besonders zufrieden zeigt er sich mit dem modernen Energiekonzept, das hier umgesetzt wird, etwa per Fotovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerk.

Öffnung nach außen zum Quartier

Was am Glockengarten begann, soll auch am Haus an der Sommerdellenstraße gelten, nämlich die Öffnung nach außen, zum Quartier in der Südfeldmark. Dazu zählt ein Café, wo auch Veranstaltungen mit örtlichen Vereinen angeboten werden können. "Nach Corona natürlich", macht Drolshagen klar, "dann wollen wir auch einen offenen Mittagstisch für alle Interessierten einrichten". Die Devise der SBO sei, wie am Beisenkamp, "Zusammenleben von Jung und Alt im Quartier".

Thema in der Bezirksvertretung Wattenscheid

Für den Neubau an der Sommerdellenstraße wurde in der WAT-Bezirksvertretung im Januar ein Antrag auf Fällung von 16 Bäumen im Alter von 25 bis 70 Jahren gestellt (sie fallen unter die Baumschutzsatzung), die vor allem im Außenbereich des geplanten Neubaus zur Lutherstraße hin stehen. Die Platane vorne (105 Jahre alt) sei nicht direkt von der Baumaßnahme betroffen und müsse während der Bauphase zum Erhalt besonders geschützt werden. Als Ersatz müssten auf dem Fällgrundstück 32 Laubbäume mit einem Mindest-Stammumfang von 20 cm gepflanzt werden.

Einige Bäume erhalten

In der WAT-Bezirksvertretung hatte Oliver Buschmann (Grüne) angeregt, durch eine leichte Verschiebung des Baufeldes einige Bäume zu erhalten, das solle die Stadt Bochum prüfen. Und eine Eibe könne versetzt werden.

Fröbelschule schon seit Jahren lange dicht

Grund für die Schließung der Fröbelschule, einer Förderschule mit Schwerpunkt Lernen, zum Sommer 2014 waren stark gesunkene Schülerzahlen. Zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 hätten nur noch 50 Schüler die Fröbelschule besucht. Damit lag sie deutlich unterhalb der Mindestgröße.

Mehrere Senioreneinrichtungen

Die ist Träger von derzeit fünf Einrichtungen der vollstationären Altenpflege mit Kurzzeitpflegeplätzen und zukünftig vier Einrichtungen der solitären Kurzzeitpflege, seit einiger Zeit auch mit Betreuung in einer Tagespflege.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

2017 war der Ersatzbau für das ehemalige Pflegeheim am Glockengarten bezugsfertig, das 2009 stillgelegt wurden ist. SBO betreibt das „Haus an der Graf-Adolf-Straße" in Wattenscheid, das „Haus an der Grabelohstraße" in Langendreer und das „Haus an der Bayernstraße" in Goldhamme. Dazu kommen Neubauten an der Krachtstraße, am Beisenkamp, an der Dördelstraße sowie an der Sommerdellenstraße.

INFO: SBO als Träger

Die ist 2011 aus der kommunalen Trägerschaft der Stadt Bochum hervorgegangen und seitdem wirtschaftlich eigenständig. Mit insgesamt acht Häusern wird die SBO nach Abschluss aller Bauprojekte eine Kapazität von 722 Pflegeplätzen, bestehend aus 648 stationären, 55 solitären Kurzzeitpflege- und 19 Tagespflegeplätzen in der Region Bochum vorhalten.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.