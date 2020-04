Wattenscheid: Südpark-Freibad droht endgültige Schließung

Damit träfen alle Befürchtungen der Kritiker ein, die stets auf eine Wiedereröffnung des gesamten Hallen- und Freibadbereichs gepocht haben – und das sind Vereine, Schulen und viele Bürger. Die Bezirksvertretung Wattenscheid wird sich diesen Dienstag mit dem Thema befassen. Es geht dabei um eine Grundsatzscheidung, ob das Schwimmbad mit oder ohne Freibad weiterbetrieben werden soll. Unterm Strich stehen dabei zwei Varianten stehen zur Abstimmung: mit oder ohne Freibad.

Hallenbad seit Jahren geschlossen

Das Hallenbad ist seit dem Brand im April 2016 geschlossen. Vollmundig hatte anschließend die SPD vor Ort verkündet, der Bad-Standort im Südpark werde auf jeden Fall erhalten. Das Freibad hatte die Stadt wegen der anstehenden Umbaumaßnahmen dann im Herbst 2018 geschlossen.

Seitdem gab es lediglich Absichtserklärungen durch die von der Stadt Bochum ausgelagerte Holding, wie es mit diesem beliebten Bad im Wattenscheider Grünen weitergehen könnte. Betroffene Schulen und Vereine sind stinksauer, denn Schwimmunterricht fällt hier seit Jahren aus, die Alternativen sind weit entfernt. Vollmundig hatte Geschäftsführer Schmitt zuletzt noch 2019 hier ein „Leuchtturmprojekt“ für fast 40 Millionen Euro angekündigt. Seitdem herrschte Schweigen im Walde. Ein „Spaßbad“ wollte er es nicht nennen, eher Familien-Erlebnisbad mit Großsauna.

Nichts ist bislang passiert

Das Problem: die bekannte Zufahrtssituation per Auto, bislang nur über die enge, steile Straße In der Mark in Eppendorf möglich. Es wurde lange über Alternativen gegrübelt über eine möglichte Zufahrt Zeppelindamm in Höhe Eschenhagen. Teure Gutachten über die Schallschutz- und Verkehrssituation sollten die Lage erörtern. Die Anwohner waren über erwartete Besucherzahlen von über 300.000 Menschen jährlich (bisher maximal 70.000) nicht begeistert, denn dafür sind bisher weder Zufahrt noch Parkraum ausgelegt.

Zwei Varianten

Jetzt liegen unterschiedliche Anträge der Bezirksfraktionen vor, wie es hier weitergehen soll. Zwei der insgesamt fünf von der Verwaltung ins Spiel gebrachten Varianten stehen dabei im Fokus – Kernfrage dabei: mit oder ohne Freibad. Die Maximalvariante (also mit Freibad) soll sich mittlerweile auf rund 50 Millionen Euro belaufen – damit weit über der ersten Kostenschätzung. Also ein insgesamt spannendes Thema vor der Kommunalwahl im September, von der sich zahlreiche Wattenscheider Bürger endlich einen Aufschwung für WAT erhoffen.