Wattenscheid: Umfangreiche Baumfällungen für Toom-Baumarkt

Wattenscheid Lärmschutzwand an der Hohensteinstraße

Der Baumarkt soll 6600 Quadratmeter des Geländes in Anspruch nehmen, das Gartencenter 2100 Quadratmeter. Durch eine „Kopferschließung“ liegen die etwa 390 Parkplätze vorn an der Berliner Straße. Diese soll auf Kosten des Investors eine zusätzliche Ampelanlage bekommen. Lieferverkehr werde in „zulässiger“ Größenordnung erfolgen.

Toom will hier etwa 70 Mitarbeiter beschäftigen, in der Hochsaison im Frühjahr etwa zehn zusätzlich. Geschäftszeiten sollen von 8 bis 20 Uhr, freitags bis 22 Uhr sein. Lieferfahrzeuge seien nur morgens zu erwarten; es soll sich um etwa fünf Sattelzüge, fünf Lkw bis 7,5 Tonnen und fünf Fahrzeuge in der Größenordnung Mercedes Sprinter handeln. An der Hohensteinstraße wird eine 3,5 Meter hohe Lärmschutzwand gebaut.