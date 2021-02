Corona Wattenscheider Start-Up verteilt Corona-Masken auch an Tafel

Wattenscheid. Das neue Unternehmen „Leaf Casual Clothing" aus Bochum-Wattenscheid produziert auch Corona-Schutzmasken. Und spendet viele an die Tafel.

Kostenloser Schutz in guter Qualität sollte es sein. Das Wattenscheider Start-Up „Leaf Casual Clothing" (kurz „Leaf") hat deshalb 150 Stoffmasken produzieren lassen, die nun der Wattenscheider und Bochumer Tafel e.V. übergeben wurden. Mit einem Innenfach ausgestattet, können den Stoffmasken FFP-2-Filter zugefügt werden, wie Leaf-Gründer Jonas Borin (22) betont.

Firma will in der Coronakrise helfen

Mit der Maskenspende möchte man , sagt der junge Geschäftsführer und Designer Borin. Produziert wurden die 150 Masken daher nicht für den Online-Shop, sondern für den guten Zweck und einige wenige für den Eigengebrauch.

Hoher Bedarf in Bochum und Wattenscheid

Nach und nach wird der Mund-Nasen-Schutz nun bei der verteilt, sagt Niklas Fantasia, Assistent der Geschäftsführung: „Das wird in der nächsten Zeit bei der Essensausgabe geschehen. Wir möchten möglichst viele Menschen erreichen, die zu uns kommen, und nicht nur jene, die an einem bestimmten Tag da sind." Generell haben die Tafel viele Maskenspenden erreicht. Zum Glück, betont Fantasia, da nicht nur Bedürftige hohen Bedarf haben, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer täglich auf den Schutz angewiesen sind.

FFP-2-Filter sind dabei

Die Stoffmasken sind waschbar, entsprechend wiederverwendbar und mit einem Clip am Ohr ausgestattet. Borin: „Damit kann die Größe eingestellt werden." Ursprünglich war geplant, die Alltagsmasken bereits vor Weihnachten zu spenden. Lieferschwierigkeiten und ein vierwöchiger Versand führten jedoch zu Verzögerungen. „Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten gibt es jetzt zu jeder Maske noch einen einsetzbaren FFP2-Filter dazu. Damit sind sie weiterhin überall einsetzbar." Die Filter können ebenfalls ausgetauscht und durch neue ersetzt werden.

Gegründet in der Corona-Pandemie

Mitten in der Corona-Krise haben Jonas Borin und Jarek Matera (37) „Leaf Casual Clothing" gegründet. „Der Start war gut", beginnt Jonas Borin seine erste Rückschau aufs eigene Unternehmen. „Dann kommt allerdings ein ,aber': Wir konnten mit unserem Shop erst Anfang November online gehen, da wir auf die Steuernummer vom Finanzamt warten mussten. Jahreszeiten-bedingt war kein T-Shirt-Wetter mehr, so dass wir weniger verkauft haben, als wir es in den Wochen zuvor gekonnt hätten."

Gute Reichweite erzielt

Da man allerdings eine „gute Reichweite erzielt" habe, gingen Borin und Matera nun ein „kleines Risiko" ein und erweitern ihr bisher auf T-Shirts beschränktes Sortiment noch im Februar um Sweatshirts und Hoodies. Auf die „T-Shirt-Saison 2021“ habe man nicht warten wollen. Designt werden die Produkte von Borin, die beiden Unternehmer beschreiben ihre Modelinie als „puristisch, modern und anders".

Start-Up aus Wattenscheid

Auch das Design des Start-Ups hat der Wattenscheider Jonas Borin selbst entworfen, der gleichzeitig zur Unternehmensgründung 2020 noch eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation absolvierte. Geschäftspartner Jarek Matera ist für die finanziellen Abläufe zuständig. Kennengelernt haben sich beide auf dem Fußball-Platz der DjK Wattenscheid. „Leaf" startete in und agiert derzeit noch von Jonas Borins Wohnung in der Wattenscheider Innenstadt aus.

Infos zum Wattenscheider Start-Up „Leaf Casual Clothing” online auf www.leafclothing.de

INFO: Spenden helfen der Tafel

Die Tafel e.V. für Wattenscheid und Bochum freut sich über weitere Spenden während der Corona-Pandemie. Niklas Fantasia: „Wir nehmen jederzeit Masken oder auch Desinfektionsmittel für Bedürftige und unsere ehrenamtlichen Helfer entgegen. Kontakt und Infos zur Tafel online auf www.wattenscheider-tafel.de oder Tel. 02327-32 85 97.





