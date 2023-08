Wattenscheider überrascht mit Heiratsantrag in den Alpen

Bochum - Wattencheid Theresa Appelhoff aus Wattenscheid-Günnigfeld verdrehte Giuliano Montorio im ersten Moment in einem besonderen Kleidungsstück den Kopf.

Als Theresa Appelhoff ein kleines Mädchen war, kaufte sie am Eiswagen bei der Großmutter von Giuliano Montorio ihr Hörnchen. Jahre später besuchten die beiden geborenenGünnigfelder das Märkische Gymnasium. Giuliano fiel das Mädchen damals nicht weiter auf, schließlich war er vier Jahre älter. Dennoch, irgendwie kannten die beiden sich vom Sehen über die Jahre hinweg. "Günnigfeld ist ja ein Dorf", sagt Theresa.

Später entdeckte der junge Mann mit italienischen Wurzeln Theresas Profil bei Facebook. Er setzte seinen Gefällt mir-Daumen an ein Bild von ihr in einem roten Mantel. In Flirtlaune schrieb er sie an. "Wir haben sofort viel geschrieben, uns getroffen und waren eigentlich direkt zusammen", erinnert sich die 27-Jährige an den Anfang vor zehn Jahren.

Beim ersten Date verzauberte ein roter Mantel

"Sie kam beim ersten Date in diesem roten Mantel die Treppe runter. Da war es um mich geschehen", berichtet der 30-jährige Ingenieur. Sie gingen ins Kino und teilten sich anschließend als Snack eine Pizza. "Wir essen beide total gerne und viel. Aber beim ersten Date willst du ja nicht gleich so reinhauen", amüsiert sich Theresa rückblickend.





Hinter ihnen liegen zehn Jahre, in denen ihre Liebe durch Reibereien und Eifersüchteleien immer mal wieder auf die Probe gestellt wurde, schildert Theresa: "Man ist noch nicht so weit und reif wie jetzt. Wir haben eine Zeit gebraucht, um zu verstehen ..." – "... was man eigentlich hat", ergänzt Giuliano.

In den Tiroler Alpen feierte das Wattenscheider Paar mit beiden Familien die Verlobung

Das Gefühl, zueinander zu gehören, krönte Giuliano mit einem Heiratsantrag in den Tiroler Alpen auf dem Sechszeiger in einem Glasrondell. Dort überraschte er seine Liebste gemeinsam mit ihren beiden Familien. "Als sie ankam, sind die Wolken aufgebrochen. Und als ich sie gefragt habe, sind alle in die Kuppel rein und haben angestoßen", berichtet Giuliano. Das Paar weinte vor Glück und feierten mit ihren Familien die Verlobung mit Getränken, Snacks und Musik in einer Berghütte.

"Wir sprechen die gleiche Lebenssprache", sagt Theresa und meint gemeinsamen Werte. Giuliano und Theresa sind familienorientiert, haben beide große Familien. Sie stehen beide fest im Beruf. Und sie scheinen aneinander einen Gegenpart gefunden zu haben. Während Theresa impulsiv ist, ist er der bedachte Typ.





Planen liegt ihnen beiden: Aktuell baut das Paar ein Haus in Hordel nicht weit von Günnigfeld und wünscht sich Kinder. Die Heirat ist in diesem Lebenstraum ein logischer Schritt, der für sie dazugehört. Ihre kirchliche Hochzeit feierten sie am 29. Juli mit 160 Gästen in der Günnigfelder Kirche Herz Mariä, in der beide getauft wurden.

