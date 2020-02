Weiberfastnacht in Bochum: Das sind die besten Bilder

Bochum. Zur Weiberfastnacht waren die Clubs und Kneipen in Bochum fest in Mädelshand. Wir zeigen die besten Fotos der Party-Nacht in der Innenstadt.

Weiberfastnacht in Bochum 1 / 16 Weiberfastnacht in Bochum Am 20.02.2020 feiern Bochumer Karnevalistinnen Weiberfastnacht in den City-Kneipen. Foto: FUNKE Foto Services

Ab dem frühen Abend drehten die Mädels (und manche Kerls) in der Innenstadt mächtig auf. Jeck gestimmt, bunt verkleidet, mancherorts nach reichlichem „Vorglühen“ mit Sekt und Kurzen, eroberten die Möhnen die Partytreffs.

Karneval in Bochum: Für Mummenschanz gibt’s noch Karten

Im Hufeisen, im Fiege Kläppken, wo mit Brinks die „Geile Zick“ besungen wurde, im Ratskeller, in der Schlagerbar Schulz im Bermudadreieck oder im Prater (mit Menstrip): Überall waren und sind die Narren in diesen Tagen herzlich willkommen. Der Kneipenkarneval in Bochum, er lebt!

Die größte Karnevalsparty der Stadt steigt am Samstag (22.) in der Rotunde im Bermudadreieck. Der Mummenschanz lockt mit Live-Mucke von „Boppin’ B“ und „Phonk!“ sowie den alle Jahre wieder großartigsten Kostümen der Session. Es gibt noch Karten im Vorverkauf (20 Euro) und ab 20 Uhr an der Abendkasse.