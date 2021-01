Das ist die Band auf den Corona-Plakaten in Bochum

Bochum Mit den Plakaten soll das "Wir-Gefühl" im Corona-Kampf gestärkt werden. Wer die abgebildete Band ist und was sie mit Christian Drosten verbindet.

Da wird sich mancher beim Vorbeifahren schon gewundert haben: „Wir ziehen das gemeinsam durch“, steht auf zahlreichen Plakaten überall im Stadtgebiet, mit denen Bochum Marketing den Menschen Mut machen möchte in diesen schweren Corona-Zeiten. Doch welche Band mag es wohl sein, die es auf den Plakaten richtig krachen lässt?

„Wir sind ZSK aus Berlin, die Band auf dem Foto der Kampagne“, sagt Sänger Joshi. Entstanden ist das Bild bei einem Konzert der Punkband 2018 im Rockpalast in Langendreer, aufgenommen wurde es von der Bochumer Fotografin Sabine Hahnefeld. „Offensichtlich bin ich auf dem Foto so toll in die Luft gesprungen: Das sprang denen beim Stadtmarketing wohl ins Auge“, meint Joshi. Normalerweise würde die Band Anfragen für Werbung ablehnen: „Doch die Bochumer Corona-Kampagne finden wir gut und richtig, da haben wir uns gern dran beteiligt.“

Warum wurde keine Bochumer Band gefunden?

Dabei drängt sich natürlich die Frage auf, warum BO-Marketing keine lokale Band für die Imagekampagne gefunden hat. Schließlich gibt es in Bochum zig großartige Bands, die unter dem Auftrittsverbot während der Pandemie ebenso zu leiden haben wie die Punkrocker aus Berlin.

Die Gründe, so erklärt BO-Marketing auf Nachfrage, seien eher gestalterischer Natur: „Das ist einfach ein starkes Motiv und soll stellvertretend für die gesamte Bochumer Konzert- und Clubszene stehen“, sagt Sprecherin Ines Hoyer. „Aufgenommen wurde das Bild ja auch hier bei uns.“

Dass ZSK auf den Plakaten nicht namentlich erwähnt wird, findet Sänger Joshi allerdings etwas schade: „Unsere Hardcore-Fans haben uns aber trotzdem sofort erkannt“, sagt er. „Wir haben schon viele positive Rückmeldungen bekommen.“

ZSK landet mit Song über Christian Drosten einen Hit

Witzigerweise ist ZSK genau jene Band, die mit einem Corona-Song über Nacht einen echten Hit landete. „Ich habe Besseres zu tun“ ist dem Virologen Christian Drosten gewidmet. Drosten ist davon so begeistert, dass er bereits angeboten hat, nach Ende der Corona-Pandemie mit ZSK gemeinsam auftreten zu wollen. „Das ist ein super toller Typ, der momentan leider wahnsinnig viel Hass abbekommt“, so Joshi. „Dagegen wollten wir mit unserem Song ein Zeichen setzen.“

Falls es die Corona-Lage bis dahin wieder zulässt, ist der nächste Auftritt von ZSK in der Region am 14. April 2022 in Düsseldorf geplant. Ob sie in diesem Sommer vielleicht sogar schon bei Bochum Total spielen können, wo sie bereits mehrfach aufgetreten sind, ist hingegen noch offen. Mit ihrem neuen Album "Ende der Welt" belegen ZSK gerade Platz 3 der deutschen Albumcharts.

