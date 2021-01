Werkzeuge gestohlen: Polizei Bochum nimmt Verdächtige fest

Bochum Die Polizei Bochum hat zwei Männer in einem Transporter festgenommen. Sie sollen Werkzeuge und eine Rüttelplatte gestohlen haben.

Fahndungserfolg für die Bochumer Polizei: In zwei Transportern fanden die Beamten gestohlenes Werkzeug. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Laut Polizei kontrollierten Zivilbeamte des Bochumer Einsatztrupps (ET) am Mittwoch (13.)in Bochum-Hiltrop zwei Transporter aus Osteuropa. Dabei stießen sie auf Werkzeug und eine Rüttelplatte. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um Diebesgut handelte - die Gegenstände waren tags zuvor aus einem an der Frauenlobstraße geparkten Fahrzeug gestohlen worden.

Fahrzeuge wurden von der Polizei Bochum sichergestellt

Die Beamten nahmen zwei Osteuropäer (27, 40) vorläufig fest und stellten die Fahrzeuge sowie das Diebesgut sicher.

Das Regionalkommissariat (KK 32) hat die Ermittlungen aufgenommen.

