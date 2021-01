Wie Simon (18) aus Bochum 300.000 jungen Menschen Tipps gibt

Bochum Gute Ratschläge, Beziehungstipps: Die gibt Bochumer Simon auf Tiktok- obwohl er erst 18 ist. Ihm folgen so viele Leute, wie Bochum Einwohner hat.

Er ist gerade erst 18 Jahre alt geworden und doch sind es mittlerweile über 300.000 Menschen, die im Internet auf seine Ratschläge hören. Simon aus Bochum ist seit zwei Jahren aktiv in den sozialen Medien, bei Instagram und insbesondere bei Tiktok. In kurzen Videos gibt er die Ratschläge, die er früher selbst gut hätte gebrauchen können. Das kommt an, vor allem bei den 13- bis 18-Jährigen.

„Wo Mädels schwach werden“ – um dieses Thema geht es in einem seiner Videos. Sein Rat an seine jungen Follower: „Umarmungen von hinten“ oder „Ihr tief in die Augen schauen“. Ein anderes Video: „Wenn ein Junge das macht, liebt er dich wirklich.“ Im Hintergrund läuft Musik, im Video ist Simon zu sehen. In einem kurzen Text erklärt er, was er den Mädchen und Jungen rät, die ihm zuschauen.

Influencer aus Bochum: „Leute brauchen jemanden, mit dem sie sich identifizieren können“

Doch wie schafft man es, in einem so jungen Alter, schon Ratschläge zu geben, die ankommen? „Die Leute brauchen jemanden, mit dem sie sich identifizieren können“, erklärt Simon, der seinen ganzen Nachnamen nicht öffentlich machen möchte. Manchmal sind es Dinge, die er sich früher, als er jünger war, selbst gefragt hat. Die Ideen kommen dann, er lässt sich aber auch von Vorschlägen seiner Follower inspirieren.

Zwei bis drei Beiträge pro Tag veröffentlicht Simon, braucht pro Video circa 20 Minuten. „Das ist schon wie ein kleiner Job“, meint er. Der junge Influencer besucht derzeit die zwölfte Klasse einer Bochumer Gesamtschule, macht in anderthalb Jahren sein Abitur. Tiktok und Instagram – die sozialen Medien sind für ihn ein Hobby. „Mir macht das einfach Spaß“, sagt er. Selten hat er Kooperationen mit Unternehmen und verdient so ein bisschen Geld – das ist aber nicht sein Hauptziel. „Ich will niemanden abzocken“, meint Simon.

Simon (18) hat sich bei Tiktok und Instagram nach Bochumer Fußballverein benannt

Dass Simon einmal so viele Menschen folgen würden, hätte er nie gedacht. „Ich habe jetzt ungefähr 355.000 Abonnenten bei Tiktok, das ist so viel Bochum Einwohner hat", erklärt er und ist selbst verwundert. Manchmal erkennen ihn sogar Leute auf der Straße. „Die meisten sprechen mich aber nicht an, sondern schreiben mir hinterher.“ Bochum, das ist für Simon Heimat. Und so hat er seinen Nutzernamen - simon09er - einem Verein gewidmet, der ihm sehr viel bedeutet: „Ich habe zehn Jahre Fußball beim SV Blau-Weiß Weitmar 09 gespielt.“



Auf der Suche nach einem neuen Hobby entschied er sich, in den sozialen Medien aktiv zu werden. Seine Familie unterstützt ihn bei dem was er tut, erzählt Simon – auch wenn sie nicht unbedingt täglich seine Videos bei Instagram und Tiktok schaut. Genauso ist es bei seinen Freunden. „Ich habe so drei bis vier beste Freunde, die anderen sind eigentlich eher Bekannte“, meint der Bochumer.

Bochumer hofft, irgendwann von Instagram und Tiktok leben zu können

Nach seinem Abitur möchte Simon studieren, gerne irgendwas in Richtung Medien. „Natürlich hoffe ich auch, dass ich bei Tiktok und Instagram weiter vorankomme. Zahlen sind da nicht ganz unwichtig.“ Und vielleicht, so der 18-jährige Influencer, kann er irgendwann sogar von seiner Arbeit in den sozialen Medien leben.

