Auf dieser Riesenleinwand werden die Filme beim von der WAZ präsentierten Autokino am Kemnader See präsentiert.

Gewinnspiel Wunschfilm für das WAZ-Autokino am Kemnader See steht fest

Bochum Bei der Abstimmung hatte "Die Känguru-Chroniken" die Nase vorn. Die nächste Wunschfilm-Verlosung startet. Auch diesmal gibt es etwas zu gewinnen.

Der WAZ-Wunschfilm am Donnerstag, 11. Juni, im Autokino am Kemnader See steht fest: „Die Känguru-Chroniken“.

Zahlreiche Leser/innen und Internet-User haben an der Abstimmung teilgenommen, wobei 29 % der Stimmen auf „Die Känguru-Chroniken“ entfielen, gefolgt von „Bang Boom Bang“ (18 %) und „Titanic“ (13 %). Tickets sind über autokino-kemnadersee.de verfügbar. Die Gewinner der Freitickets inkl. Snackpaket werden in dieser Woche benachrichtigt.

Wunschfilm-Abstimmung geht weiter

Dabei geht es gleich mit einer neuen Wunschfilm-Abstimmung für das von der WAZ präsentierte Autokino am See weiter. Nächster Wunschfilm-Tag ist der 18. Juni. Bis zum 10. Juni kann man auf waz.de/wunschfilm abstimmen. Auch dieses Mal werden unter allen Teilnehmern Freitickets inkl. Snackpakete verlost.