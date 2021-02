3000 Impftermine im Bottroper Impfzentrum vergeben

Bottrop. Immer noch scheitern impfwillige Bottroper bei der Terminvereinbarung. Den Frust bekommen auch Stadt oder gar OB ab. Das ist der Stand der Dinge.

"Wir sind die letzten in der Kette und die erwischt es halt immer wieder." Es klingt fast schon ein wenig resignierend aus dem Mund von Stadtsprecher Andreas Pläsken. Denn in den vergangenen Tagen entlud sich bei den städtischen Mitarbeitern oft genug der Frust über misslungene Versuche, Impftermine zu vereinbaren. Dabei seien bereits rund 3000 Termine im Bottroper Impfzentrum vergeben worden, so Pläsken.

Doch es gibt immer noch Menschen, die bei der Terminvergabe unter der Hotline 116 117 02 der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die für die Termine zuständig ist, nicht weiterkommen. Einige versuchten es stattdessen bei der Stadt. Nur: Impftermine erhielten sie hier auch nicht. Die Terminvergabe ist allein Sache der Kassenärztlichen Vereinigung. Stadtverwaltung, das Impfzentrum vor Ort oder auch der Oberbürgermeister haben da keinen Einfluss. Ja, selbst beim OB landeten die Klagen über die Terminvergabe. "Wir hatten Tage, da war sogar die Telefonleitung des OB verstopft", sagt Pläsken.

Stadt Bottrop beantwortet Fragen zum Impfzentrum an eigener Hotline

Schlimmer in dem Fall sei jedoch, dass auch auf das Gesundheitsamt Fragen über Fragen einprasselten. "Und wenn da die Leitungen blockiert sind, dann ist es in der aktuellen Situation besonders schlimm", so der Stadtsprecher - Stichwort Kontaktnachverfolgung.

Seit Montag hat die Stadt eine eigene Impfhotline geschaltet. 90 Prozent der Anrufer hätten dort am Montagvormittag einen Impftermin vereinbaren wollen. Dabei gibt es unter der Nummer lediglich allgemeine Informationen rund ums Bottroper Impfzentrum. Wer etwa wissen will, wie ein Besuch dort abläuft, wie viel Zeit eingeplant werden muss oder wie man das Impfzentrum erreicht, der kann sich unter der 02041/37 23 80 informieren - wochentags von 9 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr.

In den Bottroper Krankenhäusern wurden die Impfungen wieder aufgenommen

Im Marienhospital und im Knappschaftskrankenhaus sind die unterbrochenen Impfungen des Personals am Montag wieder aufgenommen worden. Im Kirchhellener Antonius-Krankenhaus soll das ebenfalls im Laufe dieser Woche geschehen. Außerdem sind die mobilen Impfteams wieder unterwegs, die Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen impfen.

Laut Auswertungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) sind im Landesteil Westfalen-Lippe rund 90 Prozent der berechtigten Alten- und Pflegeheime bereits mit Impfstoff für die Erstimpfung versorgt, weitere ca. 20.000 Bewohner und Mitarbeiter würden in den nächsten Tagen und Wochen noch geimpft. Diese Zahlen gelten so auch für Bottrop, so der Stadtsprecher.

Es gibt noch freie Termine im Bottroper Impfzentrum

Immer wieder berichten Leser aber auch von Anrufen bei der Hotline oder Versuchen, Termine im Internet zu buchen, die mit der Auskunft endeten, in Bottrop seien alle Termine vergeben. Eine derartige Information sei jedoch "Unsinn", so Pläskens drastische Reaktion. Trotz der schon vergebenen 3000 Termine gebe es immer noch freie Angebote im Bottroper Impfzentrum.

Das bekräftigt auch Heike Achtermann, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Für den gesamten Bereich der KVWL sei am Montag noch einmal ein Kontingent von 100.000 Terminen freigegeben worden. Weitere kleinere Kontingente würden ab Dienstag regelmäßig freigegeben, so die KVWL-Sprecherin.

Für vereinbarte Termine ist auch das Impfserum vorhanden

Übers Wochenende habe man außerdem noch einmal an der Technik gearbeitet. Durch den Andrang in der vergangenen Woche, bei dem das System auch in die Knie ging, sei es auch zu nachhaltigen Schäden gekommen. Die habe man nun behoben und das System stabilisiert. Zusätzlich seien die Mitarbeiter an der Hotline noch einmal nachgeschult worden. Das und die Tatsache, dass nun ja weniger Menschen anriefen, müsste nun dazu beitragen, dass man besser durchkomme. Und jeder Impfberechtigte könne sicher sein, einen Termin zu erhalten.

Rund zwei Drittel der Impfberechtigten in Westfalen-Lippe, also rund 480.000 Menschen, hätten inzwischen ihren Termin vereinbart. Auch Bottroper berichten von erfolgreichen Terminvereinbarungen - teils schon am ersten Tag. Doch egal wann der Impftermin nun ist: Für alle vereinbarten Termine sei auch das Serum vorhanden, so die KVWL-Sprecherin. Denn die Terminkontingente würden erst freigegeben, wenn das Gesundheitsministerium NRW mitteile, wieviel Impfstoff geliefert wird. "Der wird dann nach dem Bevölkerungsschlüssel aufgeteilt und die Termine werden entsprechend freigegeben", erläutert Heike Achtermann. Und in NRW werde gleich ein Teil für die zweite Dosis zurückgestellt, so sei auch die gesichert.