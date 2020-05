60 Bottroper Kitas öffnen für alle – aber nicht wie gewohnt

Viele Familien freuen sich auf den 8. Juni: Dann öffnen die Kitas wieder für alle Kinder. Allerdings wird auch in den rund 60 Bottroper Einrichtungen dann noch längst nicht alles so laufen wie in der Zeit vor Corona.

Karl Trimborn, Fachbereichsleiter Jugend und Schule, erläutert die landesweite Grundlage für die Kita-Öffnung: „Der von den Eltern gebuchte Stundenumfang wird um zehn Stunden wöchentlich reduziert.“ Wer also etwa 45 Stunden gebucht hat, kann nur 35 Stunden in Anspruch nehmen.

Bis zu 20 Prozent des Kita-Personals könnte fehlen

Im Hintergrund steht, dass in den Einrichtungen nicht alle Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Bis zu 20 Prozent, schätzen verschiedene Träger, könnten fehlen. „Es ist jetzt nicht mehr so, dass jeder über 60 pauschal zur Risikogruppe zählt und zu Hause bleiben kann“, erklärt Trimborn. Vielmehr müssten nun alle mit Vorerkrankungen eine Bescheinigung vom Arzt vorlegen, wenn sie nicht zum Dienst kommen. „Die Personalverteilung wird in den Kitas unterschiedlich sein. Wir sind dabei, das für die Standorte zu klären“, sagt Trimborn mit Blick vor allem auf die städtischen Einrichtungen. Wenn es in einer personell besonders eng werden würde, müsste unter Umständen auch Personal umgesetzt werden.

Stefanie Reich, Fachbereichsleiterin für die Kitas der evangelischen Gemeinde, richtet ihren Blick u.a. auf die Härtefälle, nämlich die Familien, denen das reduzierte Stundenkontingent aus beruflichen Gründen nicht reicht. „Da müssen wir noch schauen, wie wir Härtefälle definieren und damit umgehen.“

Träger tauschen sich auf Stadtebene aus

Aufgestellt werden muss darüber hinaus ein Hygieneplan. Über all das tauscht man sich auf Stadtebene auch aus. Trimborn: „Wir schließen uns mit allen Trägern zusammen.“

Bei den Gruppen ist grundsätzlich darauf zu achten, dass sie nicht durchmischt werden. Sonst gab es schon mal Wechsel oder Treffen auf den Fluren, vielleicht samt Bobbycar-Bahn, weiß der Fachbereichsleiter. Das ist coronabedingt nicht möglich.

Gruppen sollen sich nicht mischen

Beim katholischen Kita-Zweckverband zum Beispiel gehe der Trend dahin, die Kinder wieder in ihre Stammgruppen gehen zu lassen, berichtet Gebietsleiterin Barbara Wagner. „Wo es personell eng wird kann es aber auch sein, dass wir Gruppen je nach Stundenbuchung bilden.“ Schließlich ist die vor Corona übliche Praxis, die länger bleibenden Kinder am Nachmittag aus verschiedenen Gruppen zusammenzuführen, aus Infektionsschutzgründen unmöglich.

Stefanie Reich, Fachbereichsleiterin bei der evangelischen Kirchengemeinde in Bottrop. Foto: Winfried Labus / FUNKE Foto Services / W. Labus / FUNKE Foto Services

Auch für die Nutzung der Außengelände gibt’s beim Zweckverband Überlegungen. „Ich habe dazu ermutigt, Bereiche abzutrennen und das mit den Kindern zu besprechen“, sagt Wagner. „Bei dem schönen Wetter wollen schließlich alle raus.“

Falls Kinder nach der langen Kita-Pause fremdeln, „ist die Eingewöhnung mit einem Elternteil in der Kita zu machen“, so Wagner. Das Betretungsverbot werde zum 8. Juni aufgehoben, aber der Infektionsschutz müsse beachtet werden und die Eltern in der Kita eine Maske tragen. Je nach Gebäude könne es zudem trotzdem sein, dass die Eltern den Nachwuchs nur bis zur (Garten-)Tür bringen. Auch in den evangelischen Kitas wird gerade gut überlegt, wie die dann vielen Kinder morgens am besten in ihre Gruppenräume kommen, ohne sich auf den Fluren zu begegnen.

Erzieherinnen entscheiden selbst, ob sie Mundschutz tragen

Apropos Mundschutz: „Masken für die Erzieherinnen kriegen wir kurzfristig zur Verfügung gestellt“, so Karl Trimborn. Das Tragen derselben bleibe aber freiwillig und sei schwierig im Umgang mit den Kleinen, für die Mimik und Gestik wichtig sind. Das gilt etwa auch in den katholischen Kitas. Natürlich gebe es Mitarbeiterinnen, die Ängste vor einer Infektion haben, so Barbara Wagner. „Der Schutz unserer Mitarbeiter ist uns wichtig.“

Und wie sieht die Kita-Betreuung in den Sommerferien aus? „Nach jetzigem Stand wie sonst auch“, sagt Trimborn. „Aber es ist noch zu früh, um das genau zu sagen.“ Stefanie Reich geht für die evangelischen Kitas davon aus, dass es in diesen Einrichtungen wie üblich gar keine Sommerferien-Schließung gibt. „Das ist für uns eine besondere Herausforderung, weil ich dann aufgrund von Urlauben weniger Personal vor Ort habe, aber keine Gruppen zusammenlegen darf.“