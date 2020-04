A 31: Zwei Spuren gesperrt zwischen Kirchhellen und Dorsten

Bottrop. Unfall auf der A 31 zwischen Kirchhellen und Dorsten: Voraussichtlich bis Mittwochabend ist in beiden Fahrtrichtungen eine Spur gesperrt.

Nach einem Unfall auf der A 31 zwischen Kirchhellen und Dorsten ist voraussichtlich bis zum Mittwochabend in beiden Fahrtrichtungen die linke Spur gesperrt. Ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Mach Angaben der Autobahnpolizei war der 30-jährige Lkw-Fahrer aus Ibbenbüren auf der A 31 Richtung Norden unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen platzte zwischen Kirchhellen und Dorsten an dem mit Schotter beladenen Gespann ein Reifen. Der Lkw rutschte unkontrolliert über die Straße und kam in der Mittelschutzplanke zum Stehen. In beiden Fahrtrichtungen ist der linke Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wird jeweils einspurig voraussichtlich bis in die Abendstunden an der Unfallstelle vorbeigeführt.