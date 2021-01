Corona und Schule Am Fenster oder per Post: So erhalten Bottroper ihr Zeugnis

Bottrop. Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse ist diesmal eine Herausforderung. Dazu gibt es an den Bottroper Schulen verschiedene Lösungen. Beispiele.

Wie kommen die Schüler in Zeiten von Lockdown und Distanzunterricht an ihre Halbjahreszeugnisse? Bottroper Schulen haben diverse Lösungen gefunden, um Ansammlungen bei der Ausgabe möglichst zu vermeiden.

An diesem Freitag, dem offiziellen Ausgabetag, können die Zeugnisse zum Beispiel an der August-Everding-Realschule persönlich abgeholt werden. Schulleiterin Maria Stolte-Enck: "Wir haben zur Ausgabe verschiedene Fenster für verschiedene Jahrgangsstufen vorgesehen." Auf dem Schulgelände verteilt, damit sich die jungen Leute möglichst nicht direkt begegnen. Um Wiedersehenstreffen zu vermeiden seien die Eltern zudem gebeten worden mitzukommen - so möglich - und auf ihren Nachwuchs bzw. die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten. Alternativ können Familien die Dokumente auch in den nächsten 14 Tagen im Sekretariat abholen - oder bis zum Präsenzunterricht in der Schule liegen lassen. Das komme möglicherweise für die unteren Jahrgänge in Frage, für die dieses Zeugnis eine weniger große Bedeutung hat.

An den beiden Standorten der Janusz-Korczak-Gesamtschule gibt es insgesamt sieben Fenster, an denen die Klassenlehrer die Zeugnisse ausgeben. "Wir haben mit den Kindern Termine dafür gemacht", sagt Schulleiter René Heuwieser. Darüber hinaus gebe es ein Einbahnstraßensystem.

Übergabe mitsamt Materialpaket

"Die Schulen konnten ja selbst über die Modalitäten entscheiden, deshalb läuft es unterschiedlich ab", fasst Christiane Gosda zusammen. Die Sprecherin der Bottroper Grundschulen erinnert an die Möglichkeiten: Versendung per Post; Abholung unter Einhaltung der Corona-Vorgaben an der Schule; bei Zustimmung der Eltern die elektronische Zusendung vorab, bis wieder Präsenzunterricht beginnt.

"An unserer Grundschule haben wir den Eltern die Zeugnisse in dieser Woche mit den Materialpaketen übergeben", sagt Gosda, die die Albert-Schweitzer-Schule leitet. "Das hat relativ reibungslos funktioniert" - samt Wegekonzept und viel Abstand in der Aula. Denn es habe sich mittlerweile eingespielt, dass die Familien jeweils zu festen Zeiten für jede Klasse Material fürs Distanzlernen abholen. Auch an der Schillerschule etwa wurde die Möglichkeit für Grundschulen genutzt, die Notenblätter bereits ab Montag auszugeben. "Nur die 3. und 4. Klassen bekommen Halbjahreszeugnisse", so Rektor Detlef Baier. "Wir haben das kombiniert mit der Materialausgabe. Die Eltern haben Zeitfenster bekommen." Gerade bei den Viertklässler, die sich nun an den weiterführenden Schulen anmelden, sei es wichtig, dass die Eltern direkt das Originalzeugnis samt Anmeldeschein bekommen.

Christiane Gosda ergänzt: "Ich weiß von anderen Schulen, die Zeugnisse auch per Post verschickt haben."