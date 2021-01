Anwohner protestieren mit Plakaten gegen Feldhausen-Bebauung

Bottrop-Kirchhellen. Bürger wenden sich gegen Baupläne für den Bereich Hohes Feld. Alt-Anwohner sorgen sich wegen neuer Straßenbaubeiträge bei Neubauten.

Die Bürger-Initiative Feldhausen bereitet für Samstag, 30. Januar, eine Protestaktion vor. "Wir werden

in Feldhausen im Bereich der Marienstraße Plakate aufstellen, die unseren Protest gegen die geplante Bebauung in Feldhausens ausdrücken sollen", kündigt Sprecher Bernd Maaßen an. Die Initiative wendet sich vor allem gegen eine Bebauung im Bereich Hohes Feld und Am Kuhberg.

Die Bürger setzen sich für eine behutsamere Entwicklung Feldhausens ein und protestieren auch gegen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen für dieses Neubaugebiet für bereits ansässige Bewohner. Sie verweisen darauf, dass Alt-Anwohner im Baugebiet Gertskamp seinerzeit auch nicht zu Straßenbaubeiträgen herangezogen worden seien und fordern eine Gleichbehandlung.

Die Initiative greift wegen der Corona-Krise zu der Plakataktion als Mittel ihres Protestes, weil Protestversammlungen oder Demonstrationen für sie kaum in Frage kommen. "Wir wollen aufgrund des Lockdowns kein Risiko eingehen beziehungsweise einen Beitrag zur Kontaktminimierung leisten", erklärte Bernd Maaßen.