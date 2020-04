Arbeitsmarkt ist durch Pandemie spürbar belastet

Bottrop. Der ursprünglich robuste Arbeitsmarkt in Bottrop erlebt Einbrüche. Die Quote stieg auf 7,9 Prozent. Auch der Ausbildungsmarkt ist betroffen.

In Bottrop ist die Arbeitslosenquote Ende April von 7,1 auf 7,9 Prozent gestiegen. Örtliche Arbeitgeber meldeten nur 90 neue freie Stellen, 156 weniger als im gleichen Monat vor einem Jahr. 764 Betriebe haben seit Anfang März Kurzarbeit angemeldet. Davon sind gegenwärtig 7704 Beschäftigte betroffen. Durch die Kurzarbeit konnten zugleich hunderte Stellen gesichert werden, wie die Agentur für Arbeit mitteilt.

„Zuletzt war der Arbeitsmarkt robust. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind ein schmerzlicher Rückschlag“, kommentiert Edith Holl, Geschäftsführerin der zuständigen Agentur in Gelsenkirchen. „Die steigende Arbeitslosenzahl ist die Folge des verhängten Lockdowns und der eingeschränkten Möglichkeiten, aktuell eine neue Arbeitsstelle zu finden.“ Insgesamt sind in Bottrop zurzeit 4806 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vormonat.

Bestand an freien Stellen hat sich kaum verändert

Am stärksten betroffen waren neben den Branchen der Arbeitnehmerüberlassung der Handel, die Kfz-Betriebe und das verarbeitende Gewerbe in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie. Nachfrage nach neuen Kräften zeigten im April vor allem die Berufsbereiche „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“, gefolgt von „Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik“ sowie „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“. Der Bestand beläuft sich aktuell auf 704 freie Arbeitsstellen, 20 weniger als im März.

Appell an Arbeitgeber: An Ausbildung festhalten

Ende April suchten 508 Jugendliche eine Ausbildungsstelle, das waren 136 weniger als im Vorjahr. Demgegenüber stehen 474 gemeldete Lehrstellen, 53 weniger als im Vorjahr. Auch hier hat die Pandemie Rückgänge verursacht. Holl: „Wir geben den Ausbildungsmarkt nicht auf und tun alles Erdenkliche mit unseren Partnern für unsere Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden. Arbeitgeber profitieren davon, wenn sie weiter auf Ausbildung setzen. Sowohl, wenn sie in der Kurzarbeit weiter an ihrem Nachwuchs festhalten, als auch, wenn sie weiter mit der Ausbildung in diesem Jahr planen.“

