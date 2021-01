Auch Bottrops alt-katholische Gemeinde stoppt Gottesdienste

Bottrop Statt Präsenzliturgie gibt es Zoom-Gebetszeiten und Gottesdienstformulare.

Der Kirchenvorstand der alt-katholischen Pfarrgemeinde in Bottrop hat beschlossen, weiterhin aufgrund der Corona-Situation mit immer noch hohen Infektionszahlen und in ökumenischer Verbundenheit alle Präsenzgottesdienste in der Kreuzkampkapelle zunächst bis einschließlich Sonntag, 31. Januar, abzusagen.

Zoom-Video-Gebetszeit

Alternativ bietet die Gemeinde eine sonntägliche Zoom-Video-Gebetszeit um 10 Uhr an und stellt eine Gottesdienstvorlage auch für gemeinschaftlichen häuslichen Gebrauch zur Verfügung. Darüber hinaus stehen die Geistlichen auch weiter für seelsorgliche Angelegenheiten zur Verfügung.

Mehr Infos gibt es auf www.bottrop.alt-katholisch.de oder E-Mail: bottrop@alt-katholisch.de.