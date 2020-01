Auf A2-Rastplatz: Unbekannte zapfen 500 Liter Diesel aus Lkw

Neue Polizeidienstfahrzeuge der Marke BMW werden am 03.06.2016 vor der Polizeiwache in Oberhausen fotografiert. Foto: Patrick Schlos/FUNKE Foto Services

Bottrop. Aus einem Lastwagen, der nachts auf dem Rastplatz Schwarze Heide bei Bottrop stand, haben Unbekannte Kraftstoff abgezapft. Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagfrüh, 6 Uhr, auf dem Rastplatz „Schwarze Heide“ an der A 2 an einem Lastwagen etwa 500 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei unter 0800 2361 111.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Die Polizei sucht zudem Zeugen für einen Einbruch auf der Kleiststraße. Die Diebe stiegen zwischen Montagabend und Dienstag, 2.30 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Die Täter waren auf eine Garage gestiegen und hatten dann ein Fenster in der ersten Etage aufgehebelt. Im Haus suchten sie in allen Räumen nach Diebesgut und flüchteten mit erbeutetem Schmuck.