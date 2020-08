Auto liegt in Kirchhellen nach Unfall auf dem Dach

Bottrop-Kirchhellen. Fahrzeuge stoßen auf der Straße Auf dem Schimmel zusammen. Ein Wagen überschlägt sich. Insassen wurden nur leicht verletzt.

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Dinslaken fuhr am Montag gegen 12.30 Uhr mit ihrer 21-jährigen Beifahrerin aus Bottrop auf der Straße Auf dem Schimmel in Richtung Süden. Von rechts fuhr eine 62-jährige Autofahrerin aus Bottrop mit ihrer 6-jährigen Beifahrerin aus Essen in den Kreuzungsbereich ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls rollte sich das Auto der 20-Jährigen auf das Dach. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt beziehungsweise zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.