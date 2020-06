Unfall Autofahrer verletzt Radlerin am Bottroper Südring

Bottrop. Autofahrer übersieht offensichtlich eine Radlerin. Beim Zusammenstoß wird die junge Frau leicht verletzt.

Eine Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag auf dem Bottroper Südring angefahren und dabei leicht verletzt. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen war um 17.20 Uhr auf dem Südring in Richtung Westen unterwegs. Als er auf den Parkplatz einer Tiernahrungskette abbiegen wollte, kollidierte er mit einer 26-jährigen Fahrradfahrerin aus Bottrop, die daraufhin leichte Verletzungen davontrug. An Pkw und Fahrrad entstand ein Schaden von insgesamt 1.000 Euro.