Bäckerei Schollin eröffnet Filiale am Bottroper Nordring

Die Trockenbauer arbeiten in der vierten Bottroper Filiale der Bäckerei Schollin am Nordring 62, die in wenigen Wochen eröffnet.

Bottrop Es ist die zweite Niederlassung der Bäckerei-Kette innerhalb weniger Wochen. Der Geschäftsführer erklärt den Ablauf bis zur Eröffnung.

Es ist die zweite Filiale, die die Bäckerei Schöllin aus Dinslaken innerhalb kurzer Zeit in Bottrop eröffnet. Am Nordring 62 deutet im Augenblick zwar wenig auf das kommende Fachgeschäft hin, das wird sich aber schnell ändern. „Wir hoffen, dass wir Anfang, Mitte März eröffnen können“, sagt Klaus Becker, Geschäftsführer bei Schollin.

Früher befand sich an der Adresse unter anderem das Café „Ma Wat Anders“. Das Ladenlokal hatte das Unternehmen aus Dinslaken vor Monaten angemietet, wollte mit den großen Bauarbeiten aber noch warten, bis die Straßensanierung am Nordring abgeschlossen ist. Das ist Ende November der Fall gewesen. Im Oktober hatten sie mit kleinen Umbauarbeiten begonnen.

Ende Februar steht die Außenfassade

In den nächsten Wochen wird das Gebäude sein Gesicht verändern. „Der Innenraum wird komplett entkernt“, erklärt Klaus Becker. Neue Wände kommen rein, außerdem neue Fenster und Türen. Auch die Fassade wird erneuert. Momentan gleicht der Anblick eher einem ausrangierten Container. Die Idee, die Außenflächen zu streichen, wurde schnell verworfen. Nun sollen bald neue anthrazitfarbene Bleche für äußeren Glanz sorgen. Spätestens in der letzten Februar-Woche wird von außen die neue Filiale deutlich sichtbar sein. Dann soll das auffällige rote Schollin-Logo am oberen Teil der Fassade befestigt werden.

Geplant sind 30 Sitzplätze im Innenraum. Aber erst wenn es die Corona-Bedingungen erlauben, wird dieser Bereich für Kunden zugänglich sein. Ist die Gastronomie im Haus geöffnet, können dort Kunden frühstücken, Mittagspause machen oder bei Kaffee und Kuchen eine entspannte Zeit haben. Darüber hinaus soll es eine Außenterrasse mit Sitzplätzen geben. Auch über die Öffnungszeiten hat sich das Unternehmen die ersten Gedanken gemacht. „Wahrscheinblich von 6 bis 18 Uhr“, sagt Klaus Becker.

Standort am Nordring gilt als vielversprechend

Die Traditionsbäckerei verspricht sich einiges an Kundschaft am neuen Standort. Der Nordring gehört zu den meist befahrenen Straßen Bottrops. Viele Autofahrer sind hier auf dem Weg zur Arbeitsstätte, zur Autobahn oder nach Hause. Die Willy-Brandt-Gesamtschule mit weit mehr als 1000 Schülern liegt um die Ecke, ebenso die Senioreneinrichtung St. Hedwig, dazu kommen Friedhofsgänger und Anwohner. Vier Parkplätze soll es am Fachgeschäft geben. Zudem gibt es Parkmöglichkeiten am Nordfriedhof und in den Nebenstraßen. „Wir sind für Kunden gut zu erreichen“, meint Klaus Becker.

Zuletzt hatte Schöllin eine Filliale am 10. Dezember an der Horster Straße 297 eröffnet. „Dort sind wir sehr zufrieden. Wir werden gut angenommen“, sagt der Geschäftsführer. „Das hoffen wir auch für den Standort am Nordring.“ Und nebenbei werden Arbeitsplätze geschaffen. Für die Filiale werden laut Schollin-Geschäftsführer sechs bis acht Mitarbeiter/innen gesucht.

>>> Info <<<

Die familiengeführte Bäckerei Schollin hat ihren Sitz in Dinslaken und betreibt in Bottrop insgesamt vier Filialen: Im Fuhlenbrock 142, Horster Straße 297, Hauptstraße 4 (Kirchhellen) und Nordring 62.

Das Traditionsunternehmen wurde 1853 von Bäckermeister Eduard Schollin in Dinslaken gegründet. Nach eigenen Angaben unterhält die Bäckerei 58 Filialen und über 60 Schulbistros am Niederrhein und im Ruhrgebiet. Mehr als 850 Mitarbeiter sind bei Schollin beschäftigt.