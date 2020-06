Bauprojekt in Bottrop-Fuhlenbrock: Wohnungen sind gefragt

Bottrop. Zwei Gebäudekomplexe sollen mehr als 20 Eigentumswohnungen beherbergen. So sehen die Neubauprojekt-Planungen für den westlichen Stadtteil aus.

Im Fuhlenbrock entstehen zwei neue Gebäude mit insgesamt mehr als 20 Eigentumswohnungen. Das Grundstück an der Ecke Hans-Böckler-Straße/ Eichendorffstraße ist für den Baustart vorbereitet; zwei alte Häuser wurden für das Neubauprojekt bereits abgerissen, die Erdarbeiten haben begonnen.

Und schon jetzt, sagt Sparkassen-Immobilienvermittlerin Amalia Kannen-Langer, seien mehr als ein Viertel der Wohnungen verkauft. Fuhlenbrock gehöre zu den bevorzugten Stadtteilen, bestätigt sie und hebt die Nähe sowohl zum Wald als auch zur Stadtmitte hervor. „Die Nachfrage ist nach wie vor gut.“ Das Immobiliencenter der Sparkasse vermarktet dort insgesamt 21 Wohnungen. Bauherr ist die Nikolic und Rosenke GmbH aus Bottrop, die als Architekturbüro und Bauträger verschiedene Projekte am Start hat, unter anderem auch an der Hauptstraße in Kirchhellen.

Zwei Gebäudekomplexe sind vorgesehen

Blick über das Grundstück, auf dem der Neubau enstehen soll, Richtung Hans-Böckler-Straße. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Planung sieht zwei Gebäudekomplexe vor: Einen etwas kleineren mit Satteldach an der Eichendorffstraße, der sich optisch an die vorhandene Wohnbebauung anlehnt. Und einen zweiten bis zu vierstöckigen Block mit drei Eingängen entlang der Hans-Böckler-Straße. Dort bildet eine Haus-in-Haus-Lösung den Anschluss an die Nachbarhäuser.

Tiefgarage gehört mit zum Komplex

„Die Wohnungen sind zwischen 56 und 118 Quadratmetern groß“, berichtet Amalia Kannen-Langer. Preisspanne: knapp 200.000 bis 400.000 Euro. Zur Ausstattung gehören Aufzüge, „dadurch sind die Wohnungen barrierefreier“, Fußbodenheizung, dreifach verglaste Fenster, Tiefgarage. Je nach Geschoss gehören Terrasse/kleiner Garten, Balkon oder Dachterrasse zu den (Penthouse-)Wohnungen. Geheizt wird über Fernwärme.

Und wann können die neuen Eigentümer voraussichtlich einziehen? „Im Herbst 2021“, berichtet die Immobilienberaterin. Bis dahin wird die Ecke Hans-Böckler-Straße/ Eichendorffstraße ihr Gesicht komplett verändert haben.