Baustellen bremsen Züge des RE 14 zwischen Bottrop und Essen

Bottrop Wegen Bauarbeiten der Bahn zwischen Bottrop und Essen wird es von Januar bis März. Verspätungen und Ausfälle geben. Etwa beim RE 14.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG ist die Linie RE 14 „Der Borkener“ im Januar und im März 2021 teilweise nur eingleisig befahrbar. In der Folge kann es bei einigen Zugverbindungen zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten als im regulären Fahrplan kommen. Außerdem fallen Spätzüge aus und werden durch Busse ersetzt, meldet die Nordwestbahn.

Von Borken nach Essen

Von Sonntag, 3. Januar, bis Mittwoch, 24. März, entfallen an einigen Tagen die Spätzüge zwischen Bottrop und Essen. Sie werden durch Busse ersetzt.Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Bottrop Hbf um 23.26 Uhr und um 0.26 Uhr. Die Ankunft in Essen Hbf ist 13 bis 26 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindung.

Von Essen nach Borken

Von Sonntag, 3. Januar bis Mittwoch, 24 März, entfallen an einigen Tagen die Spätzüge ab Essen um 23.31, 0.31 und 1.31 Uhr. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Essen Hbf um 23.17 Uhr, 23.31 Uhr, 23.36, 0.04 und 1.31 Uhr. Die Ankunftszeit und auch der Ankunftsort der Ersatzbusse variieren je nach Baustellenlage.

Die von Verspätungen betroffenen Verbindungen sind auf der Homepage der Nordwestbahn (www.nordwestbahn.de) unter Baumaßnahmen aufgelistet. Die Fahrgäste werden gebeten, die veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen.