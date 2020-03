Für Bottrop meldet Behörde den dritten Coronavirus-Fall

Bottrop / Münster. Eine weitere Person hat sich in Bottrop mit dem Coronavirus infiziert. Es ist der dritte bestätigte Fall.

Mit dem heutigen Stand von 10.35 Uhr meldet die Bezirksregierung in Münster einen dritten Infektionsfall für Bottrop. Erst gestern Nachmittag hatte es die Bestätigung für die zweite Coronavirus-Infektion in dieser Stadt gegeben.

Die Bezirksregierung erfasst sämtliche Ansteckungsfälle und zählt in ihrem Zuständigkeitsbereich gegenwärtig insgesamt 109 Infektionen. Am gestrigen Mittwoch waren es 84. Unverändert haben die Stadt Münster sowie die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen und Warendorf ihre Krisenstäbe aktiviert. In Bottrop tagt ein „Ereignisstab“, von dem heute die Bekanntgabe weiterer Beschlüsse für diese Stadt erwartet wird, darunter gegebenenfalls auch Absagen von Kulturveranstaltungen.

Für Schüler in Quarantäne gelten klare Regeln

Mehrere Kitas und Schulen im Regierungsbezirk sind aufgrund von Coronavirus-Verdacht bereits bis auf Weiteres geschlossen worden (Münster, Kreis Borken, Kreis Coesfeld). Für diese Gebiete wird darauf hingewiesen, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler sich zwingend nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts verhalten müssen, denn Quarantäne ist kein Schulfrei. Daher: Nicht mit Freunden treffen, in der Stadt herumlaufen oder auf Partys gehen, sondern zuhause bleiben, chatten, Online-Dienste nutzen! Zuhause mit den Eltern das Zusammenleben besprechen: Bad nach Benutzung reinigen, nicht länger als 15 Minuten in einem Raum, nicht zu nah sein, keine gemeinsamen Mahlzeiten.

Für Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitungen hat die Bezirksregierung Münster bis auf weiteres eine Telefon-Hotline für Fragen rund um das Corona-Thema eingerichtet. Das Info-Telefon der Schul-Abteilung ist wochentags unter der Telefonnummer 0251 / 411-4198 von 7 bis 21 Uhr erreichbar.

