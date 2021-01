Bei Bottrops "Orgel Plus" gibt es nur Livestream-Konzerte

Steht in diesem Jahr im Mittelpunkt von Bottrops Festival "Orgel Plus": die große Rensch-Orgel in der Herz-Jesu-Kirche.

Bottrop Das Festival findet wegen des Lockdowns stark abgespeckt statt. Sechs Konzerte sind ab Montag aus Herz-Jesu auf youtube zu sehen.

So hat es Orgel Plus noch nie gegeben. Kein Auftakt mit dem traditionellen Neujahrskonzert, kein Abschlusskonzert und keine Gottesdienste. Und auch die seit vielen Jahren beliebte Orgel-Exkursion fällt der Pandemie und dem Lockdown zum Opfer.

Aber mit viel Akribie, Herzblut und vor allem technischer Unterstützung von Pfarrgemeinde und Kulturamt ist es Festivalleiter Gerd-Heinz Stevens gelungen, den Kern des Festivals zu erhalten und vor allem den Fans in und um Bottrop herum live zu präsentieren - zumindest denjenigen, die über Computer und Internetzugang verfügen. Besagten Kern bilden wie in jedem Jahr die täglichen Abendkonzerte von Montag bis Samstag. Dazu kommt seit einigen Jahren auch ein Familienkonzert am Freitagnachmittag der Festivalwoche. In dieser 33. Ausgabe von "Orgel Plus" gibt es ein Wiederhören mit vielen bekannten Festivalgästen, wobei Orgel plus Sprecher am Dienstag, 5. Januar, eine eher seltene Kombination sein wird. Und das wird ab Montag auf youtube gestreamt:

Das Programm

Montag, 4. Januar 2021 • 20 Uhr

Orgel PLUS Posaune

Musik aus Barock und Romantik



Dienstag, 5. Januar • 20 Uhr

Orgel zu vier Händen und Füßen sowie Sprecher

Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung



Mittwoch, 6. Januar • 20 Uhr

Orgel PLUS Viola d’amore

Werke von Louis Couperin, Johann Sebastian Bach, Frank Martin, Toussaint Milandre



Donnerstag, 7. Januar • 20 Uhr

Orgel zu vier Händen und Füßen II

„Nordische Klänge“ – Musik unter anderem von Edvard Grieg und Jean Sibelius



Freitag, 8. Januar • 16 Uhr

Orgel PLUS PLUS Saxophon-Quartett

Familienkonzert: Pindakaas Saxophon-Quartett, Léon Berben, Orgel



Freitag, 8. Januar • 19 Uhr

Orgel PLUS Saxophon-Quartett

Pindakaas Saxophon-Quartett und Léon Berben, Orgel und Cembalo

Musik von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel und Arvo Pärt

Info

Eine Erstattung bereits gekaufter Karten ist ab Montag, 4. Januar, an der Theaterkasse im neuen Erweiterungsbau des Kulturzentrums, Böckenhoffstraße 30, möglich. Und hier geht es zur Programmübersicht mit den abgesagten und stattfindenden Konzerten und den Links zu den Livestreams: www.orgelplus.de/programmuebersicht