Bezirksregierung meldet drei weitere Corona-Tote für Bottrop

Bottrop Am Wochenende steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz für Bottrop wieder leicht an. Sie liegt am Sonntagmorgen bei 230.

Mit einem Stand von 39 Toten gibt es drei weitere Menschen in Bottrop, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht angestiegen. Sie liegt jetzt bei 230,5, ein Zuwachs um 6,8.

Diese Zahlen meldet die Bezirksregierung Münster am Sonntagmorgen. Darüber hinaus gibt sie die Zahl der aktuell Infizierten für Bottrop mit 470 an, einem Wert, der gegenüber der letzten Meldung unverändert geblieben ist. Die Anzahl der bisher insgesamt gemeldeten Fälle liegt in Bottro bei 3314, zuletzt ein Zuwachs um 38. Die Zahl Gesundeten wird geschätzt mit 2800 beziffert.